' Se il Napoli fosse forte sarebbe ancora in Champions League'

tuttosport

: @realvarriale @sscnapoli @ChelseaFC @realmadrid La Cosa simpatica è che tutte le trasmissioni sportive sono piene d… - roccostanzo : @realvarriale @sscnapoli @ChelseaFC @realmadrid La Cosa simpatica è che tutte le trasmissioni sportive sono piene d… - NapoliPro : Fosse così semplice... ? -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) LIPSIA , Germania, - ' Penso che ilsia favorito, le statistiche parlano per loro. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che sono vulnerabili, altrimentiro andati avanti in...