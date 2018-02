Scontro in tv | Boldrini | «Cattivo maestro» Salvini ribatte | «È lei  la razzista»

Scontro in tv - Boldrini : «Cattivo maestro» Salvini : «È lei la razzista» Foto|Video : Duello tv a Otto e mezzo. Il leader della Lega: «L’Italia non è un campo profughi. Io voglio più serenità per gl’italiani». L’esponente Leu: «Ti manca l’abc»

La Boldrini apre all'utero in affitto - ma è Scontro interno a Leu : La politica delle donne - ha detto la Strazzeri - si è sempre contraddistinta per pratiche che non autorizzano a rappresentare tutte le donne, in ogni contesto, incluso quello dei Partiti. Sebbene io ...

18enne uccisa - Scontro Salvini-Boldrini : 17.14 "Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga.E' la 'risorsa' fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni. La sinistra ha le mani sporche di sangue.Altra morte di Stato".E' il commento del leader della Lega Salvini, sull'omicidio della 18enne nel Maceratese. Replica la presidente della Camera Boldrini: "Questo criminale dovrà pagare caro. Purtroppo c'è chi, come Salvini, invece di rispettare il ...

"Nigeriano verme" - "Sciacallo". È Scontro tra Salvini e la Boldrini : E, mentre l'Italia piange la morte della giovane romana , la politica torna a infiammarsi sull'emergenza immigrazione. 'La sinistra ha le mani sporche di sangue - attacca Matteo Salvini - altra morte ...

Nigeriano verme - Sciacallo. È Scontro tra Salvini e la Boldrini : Pamela aveva appena 18 anni. L'hanno fatta a pezzi e gettata, rinchiusa in due borsoni, sul ciglio di una strada. Un drammatico fatto di sangue che ha portato agli arresti un Nigeriano, Innocent Oseghale, irregolare e con precedenti per spaccio. E, mentre l'Italia piange la morte della giovane romana, la politica torna a infiammarsi sull'emergenza immigrazione. "La sinistra ha le mani sporche di sangue - attacca Matteo ...

Boldrini sfida Salvini : 'Mi candido a Milano - Scontro a viso aperto' : "Salvini può stare tranquillo, sono candidata a Milano e quindi non c'è bisogno che mi venga a cercare per sfidarmi. Sono già qui e la sfida è a viso aperto". Lo ha dichiarato la presidente della ...

Mussolini : “Gnocchi su Petacci? Boldrini che si strappa sempre la parrucca è stata zitta”. Scontro con Barbacetto : Invettiva impetuosa dell’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, a L’Aria che Tira (La7) sulla discussa battuta pronunciata dal comico Gene Gnocchi a Dimartedì. “Questa è finta satira di finti comici, sono fregnacce”, afferma Mussolini che subito dopo si rende protagonista di una vivace polemica col giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, da lei appellato “Barba nonché Cetto”. “Sul cognome Mussolini non faccio ...

Paolo Gentiloni contro Laura Boldrini : collegi uninominali - l'ipotesi sullo Scontro a Torino : collegi uninominali, sorpattutto croce e poca delizia per i candidati alle prossime politiche. Già, dove far correre i big? Dove candidarli, magari col rischio che perdano lo scranno? Dubbi amletici, ...