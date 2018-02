Sci | piste innevate | aprono gli impianti a Piano Battaglia 

Incidenti in Montagna : cade sulle piste Sci dell’Abetone - 70enne soccorso con elicottero : Incidente in Montagna questa mattina, sulle piste da sci di Abetone (Pistoia): un 70enne di Serravalle Pistoiese è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci, allertati da due istruttori che hanno visto l’uomo sdraiato a terra. L’uomo mostrava una forte amnesia e un grosso ematoma facciale, forse provocato da una caduta. Sul posto i sanitari del 118 di San Marcello Pistoiese, che hanno trasportato il ferito a valle ...

Kate Middleton sulle piste di Sci con il pancione : Impegnativa e fredda la visita del Duca e della Duchessa di Cambridge in Norvegia accompagnati nel loro tour dal principe ereditario Haakon e dalla principessa ereditaria Mette-Marit. All’evento organizzato sulle piste da sci a Ovresetertjern Kate Middleton si è intrattenuta con i bambini dell’asilo che hanno partecipato a una lezione di sci e, senza badare al pancione, si è chinata per aiutare una bimba in difficoltà. Poi tutti ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le piste e i pendii delle gare prove veloci e tecniche. Analisi e precedenti : Il countdown sta per terminare. Siamo entrati nella settimana olimpica, quella che porterà all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 9 febbraio, con la cerimonia d’apertura, inizierà ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi riservati agli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline maggiormente seguita sarà lo sci alpino, che assegnerà ben 11 medaglie, tra gare maschili, femminili e a squadre. Gli impianti di ...

Snow art su M.Bianco - opera in piste Sci : ANSA, - AOSTA, 3 FEB - Sulle piste da sci di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, va in scena la Snow art con un'installazione artistica collocata in uno dei contesti naturali più suggestivi delle ...

Tragedia sulle piste di Campo Felice - Sciatore muore sbattendo contro un albero : L'Aquila - Un uomo di 58 anni, Angelo Gaudieri, dell'Aquila, è morto mentre sciava a Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sul fatto stanno indagando i carabinieri che poi consegneranno una relazione al magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della salma. L'uomo è stato soccorso dal medico della stazione sciistica, ma ogni tentativo è stato vano. Secondo quanto si è appreso dal ...

Giappone : valanga dopo eruzione su piste da Sci - 1 morto e 11 feriti (video) : Questa mattina alle ore 9.59 (ora Giapponese) il vulcano Kusatsu-Shirane è eruttato provocando ingenti danni. Infatti, l'evento ha causato una valanga che ha colpito degli sciatori che si trovavano vicino ad un resort nella prefettura di Gunma. Ovviamente i turisti che si trovano in questa località, non sono ignari della presenza dei vulcani, proprio perchè questa forza della natura è spesso presente e descritta all'interno degli opuscoli ...

Trentino - Sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni : Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni Un 31enne era deceduto dopo una terribile caduta sulle piste di Sestriere, altri due dopo incidenti sulle piste delle Dolomiti. L’ultimo a Folgarida: i soccorsi non hanno potuto che accertare il decesso. Continua a leggere L'articolo Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni sembra essere il primo su NewsGo.

Giappone - erutta il vulcano vicino alle piste da Sci : un morto e feriti travolti da valanga e rocce infuocate : Una persona è morta per l'eruzione di oggi avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in Italia) del vulcano Kusatsu-Shirane, nella prefettura Giapponese centro-orientale di Gunma, tornato così attivo per la prima volta dal 1983. Il risveglio del vulcano, situato vicino a un resort sciistico, ha causato una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava.La vittima, riporta la Jiji Press citando il ministero della Difesa Giapponese, ...

