Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 | il nuovo programma e gli orari Il vento non dà

Sci alpino - Slalom femminile PyeongChang 2018 : quando verrà recuperato? La nuova data. Programma - orari e tv : Le gara saranno trasmesse in diretta su Eurosport e sui canali Rai , con la possibilità di seguire tutto in streaming su Eurosport Player e Rai Play . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : oro già assegnato in slalom a Mikaela Shiffrin? Solo l’americana può perderlo… : Dopo i problemi meteo dei primi giorni il programma dello sci alpino ha finalmente preso il via. Domani toccherà anche alle donne, che apriranno con lo slalom. La gara che vede in Mikaela Shiffrin la principale favorita. Come potrebbe essere altrimenti: 41 vittorie in Coppa del Mondo (30 in specialità con 38 podi), 4 Coppe di specialità, 1 Coppa di Cristallo, 4 medaglie mondiali e 1 olimpica. Il tutto a soli 22 anni. Numeri che la dicono lunga ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg - Chiara Costazza e Irene Curtoni a caccia della top ten in slalom : Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali anche per quanto riguarda lo sci alpino femminile. Se fino ad ora abbiamo assistito a due rinvii e alla combinata maschile, stanotte si comincia con lo slalom femminile. La gara, articolata in due manche, vedrà la prima iniziare alle 2.15 e la seconda alle 5.45. Per quanto riguarda l’Italia, si tratta della gara in cui la nostra Nazionale ha meno possibilità di centrare la medaglia. Le azzurre, sia ...

Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d'inizio e come vederla in tv : Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision , mentre per quanto riguarda lo streaming sono disponibili le piattaforme Eurosport Player, Rai Play e Premium Play. La ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara in slalom. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con lo slalom femminile. Sarà la prima gara per le donne, dopo il rinvio per forte vento del gigante. La speranza è che il meteo possa concedere una tregua allo Yongpyong Resort, sed della gara tra i paletti stretti. La favorita sarà Mikaela Shiffrin, regina dello slalom, con Wendy Holdener, Frida Hansdotter e Petra Vlhova pronte a contrastarla. Ci proveranno ...

Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Prosegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la combinata alpina maschile di ieri notte, vinta da Marcel Hirscher, stanotte tocca allo Slalom femminile. Sarà Mikaela Shiffrin contro tutte, dal momento che la statunitense è la dominatrice della disciplina negli ultimi anni: la campionessa americana è però reduce da un periodo di stagione non facile, in cui è uscita di scena in tre gare delle ultime ...

