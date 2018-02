Scandalo rimborsi | Di Maio | “Il buco è di 800mila euro Sarà la settimana dell’orgoglio

Silvio Berlusconi - così il Cav guadagnerà voti dallo Scandalo dei rimborsi grillini : Luigi Di Maio rischia di incassare un doppio danno dallo scandalo dei rimborsi non versati dei parlamentari grillini. Il candidato premier del M5S non solo si ritrova a fronteggiare un colpo basso in ...

Sondaggi - la Lega aumenta dopo i fatti di Macerata. Il M5s non perde niente dopo lo Scandalo rimborsi. Il Pd cala ancora : I fatti di Macerata lasciano il segno sulla Lega. La vicenda dei rimborsi del fondo delle Piccole e medie imprese lascia il suo sul Movimento Cinque Stelle. Tuttavia i Sondaggi di questi giorni non dicono niente di quello che ci si può aspettare. Il partito di Salvini, infatti, guadagna dopo il caso di Luca Traini e dopo la marcia antifascista. Il M5s perde solo qualche decimale dopo lo scandalo dei bonifici dei parlamentari, emessi e poi ...

M5s - Scandalo dei rimborsi - Bernini non ci sta : 'Ho fatto vita quasi da francescano : querelo le Iene' : Perché, onorevole Massimiliano Bernini, il M5S ha costruito la sua narrazione sulla differenza antropologica e politica rispetto al resto del Paese. 'Beh, la rivendico'. Lei è un romantico. Bonifici ...

S’allarga lo Scandalo falsi rimborsi. Ecco i primi dieci grillini nei guai : Lo scandalo Rimborsopoli dilaga e travolge il Movimento 5 stelle, anche se Beppe Grillo è convinto che «alla fine ci favorirà». Dopo il deputato Andrea CEcconi e i senatori Carlo Martelli e Maurizio Buccarella - come lo stesso M5S scrive su Facebook - sono «coinvolti in irregolarità» anche i deputati Emanuele Cozzolino e il torinese Ivan Della Vall...

Scandalo rimborsi M5S : tutto quello che c'è da sapere Video : Fibrillazione ai vertici del #M5S per lo Scandalo dei falsi rimborsi. Le agenzie di stampa si rincorrono senza sosta dopo che il servizio dell'inviato Filippo Roma della trasmissione televisiva di Mediaset Le Iene ha scoperchiato la questione scottante della rendicontazione fasulla di alcuni parlamentari grillini [Video] di primissimo livello. Il celeberrimo fondo destinato al microcredito sarebbe stato corrotto da falsi versamenti che in ...

Falsi rimborsi M5S - lo Scandalo dei bonifici fatti e poi annullati : un «buco» da oltre un milione : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Scandalo rimborsi - Di Maio : 'Fuori mele marce - non inficeranno M5s' : "Non permetteremo a nessuno di inficiare il nome del M5s. Le mele marce le trovo e metto fuori". Lo ha detto il leader dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, intervenendo sul caso rimborsi sollevato da un ...

Chi è il traditore dei grillini?Caccia serrata alla gola profondaScandalo rimborsi - caos nel M5S : La Rimborsopoli del m5s deflagra più incandescente che mai. Il servizio delle Iene non trasmesso in Tv per par condicio ma pubblicato comunque in rete ha affondato l'ultimo chiodo sulla bara dei due ex fedelissimi Andrea Cecconi (già capogruppo grillino alla Camera) e Carlo Martelli, svelando coram populo il meccanismo con cui i due onorevoli caricavano i bonifici di restituzione sul sito tirendiconto.it per poi revocarli. Segui su ...