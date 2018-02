Scandalo Oxfam | Medici senza frontiere | “L’anno scorso 24 casi di abusi e molestie nelle

Scandalo Oxfam - “persi in tre giorni 1.200 donatori. Il capo missione ad Haiti aveva lasciato un’altra ong per accuse simili” : Lo Scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali comincia a pesare sulle casse della ong con sede a Londra. In soli tre giorni, da sabato a lunedì, 1.270 persone hanno deciso di cancellare le loro donazioni mensili, scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph. Se si considera che un privato in Gran Bretagna dona in media circa 9,48 sterline, per la ong si tratta di una perdita ...

Oxfam - “dopo lo Scandalo persi in tre giorni 1.200 donatori”. E la testimonial Minnie Driver lascia : “Inorridita” : Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali comincia a pesare sulle casse della ong con sede a Londra. In soli tre giorni, da sabato a lunedì, 1.270 persone hanno deciso di cancellare le loro donazioni mensili, scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph. Se si considera che un privato in Gran Bretagna dona in media circa 9,48 sterline, per la ong si tratta di una perdita ...

Scandalo Oxfam - gravi accuse contro il capo dell'ong : Sapeva degli abusi sessuali : Nuovi particolari sullo Scandalo sessuale di Oxfam, la ong britannica impegnata nella riduzione della povertà globale. Ieri si è dimessa la direttrice esecutiva Penny Lawrence, che si è assunta "tutta la responsabilità" per il comportamento dello staff dell’organizzazione umanitaria in Ciad e ad Haiti, dicendo di "vergognarsi" che tutto sia successo sotto il suo controllo. Ora nel mirino finisce il ...

Oxfam travolta dallo Scandalo sessuale. Sotto accusa il numero uno : "Goldring sapeva delle molestie" : Emergono nuove accuse nello scandalo sessuale di Oxfam e nel mirino finisce il numero uno dell'organizzazione umanitaria, il chief executive Mark Goldring. Sul Times gli viene infatti imputato di essere stato messo a conoscenza in prima persona di altri asseriti abusi segnalati (in tempi più recenti) dall'ex garante interna per la tutela delle norme di comportamento Helen Evans, diventata una "talpa" nella vicenda, ma di averli ...

