Sarri | 60 ore dopo l' E League c' è la Spal

Sarri : 60 ore dopo E.League c'è la Spal : NAPOLI, 14 FEB - "L'Europa League è una manifestazione ai limiti della follia, giochiamo alle 21 di giovedì e torniamo in campo 60 ore dopo. E' folle e la Lega non ci aiuta". Cosi' Maurizio Sarri alla ...

Il Napoli migliore della storia - ma ora Sarri scopre l emergenza : Napoli - I risultati parlano chiaro: è il Napoli migliore della storia, superiore numeri alla mano perfino a quello dei due scudetti dell'era Maradona. I 63 punti in classifica dopo 24 giornate di ...

Giaccherini si sfoga : 'Sarri non sa gestire le riserve. Pellè mi rubò il rigore contro la Germania' : Lo sfogo di Giaccherini sulla Gazzetta dello Sport . Ma non è finita qui. L'ex azzurro parla dell'allenatore più celebrato dell'anno, svelandone un difetto: "In campo è bravissimo, ma ha questo ...

Giaccherini contro Sarri/ “A Napoli mai sentito importante”. I numeri del calciatore in azzurro : Giaccherini contro Sarri: “Non sa gestire il gruppo, a Napoli non mi mai ha fatto sentire importante”. L’ex centrocampista del Napoli punta il dito contro il tecnico toscano(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Infortunio Albiol : il difensore e Mertens preoccupano Sarri : Infortunio Albiol – Giallo attorno ad Albiol. Il difensore del Napoli è alle prese con un problema muscolare che fa sì che sia in dubbio per la gara di sabato contro la Lazio. Il calciatore spagnolo vive una condizione di incertezza, dato che fondamentalmente potrebbe essere recuperato per l’incontro, ma il dubbio dello staff medico partenopeo è il seguente: rischiare o meno l’utilizzo di Albiol? Una decisione non semplice. La ...

Test Valencia 2018 : Lorenzo BaldasSarri il più veloce in Moto2 - Gabrel Rodrigo primo in Moto3 : Dopo la pioggia della prima giornata il maltempo ha concesso finalmente la possibilità di scendere in pista ai piloti di Moto2 e Moto3 impegnati nei Test di Valencia che inaugurano il 2018 delle due classi. In Moto2 è stato Lorenzo Baldassarri (Pons) il più veloce. L’italiano ha stampato il miglior tempo in 1’36″149, un crono arrivato proprio al termine della lunga giornata di Valencia, nel 21° di 21 giri. Baldassarri ha ...

Sarri CHIEDE SCUSA A GIACCHERINI / L'agente svela un sms dell'allenatore del Napoli a Giak e su Younes... : SARRI CHIEDE SCUSA a GIACCHERINI, il tecnico del Napoli avrebbe mandato un sms al calciatore ora al Chievo Verona rimproverandosi di averlo fatto giocare poco nella sua avventura in azzurro.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Cassano su Sarri : “Fa due ore di tattica al giorno - è dura per i calciatori” : Antonio Cassano, attualmente svincolato e pronto per una nuova avventura in campo, è intervenuto durante il programma televisivo “Tiki Taka”: “Ho pianto due volte negli ultimi sei mesi, per l’addio di Totti e per la vittoria di ieri di Federer. Ieri ho visto il match dello svizzero ed ho sudato come neanche quando giocavo, sono […] L'articolo Cassano su Sarri: “Fa due ore di tattica al giorno, è dura per i ...

Sarri replica a Donadoni : 'Il rigore c'è - ma mi annoio a parlare degli arbitri' : Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di Rai Sport commentando il rigore concesso al Napoli per un intervento di Masina su Callejon, decisione molto contestata da Donadoni. 'Io penso che in questo ...

Napoli - Sarri : 'Reazione forte - Mertens tornato al top. Politano? Ottimo giocatore - ma non so altro' : Il Napoli non molla, anzi rilancia la sfida alla Juventus. Sorpasso bianconero e contro-sorpasso azzurro nella domenica di Serie A, con la squadra di Sarri capace di ribaltare il risultato contro il ...