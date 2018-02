Sanremo 2018 | quali sono le canzoni più scaricate? Eccovi la classifica secondo iTunes e

Chitarra e sneakers autografate dai cantanti di Sanremo 2018 all’asta : come partecipare : Chitarra e sneakers autografate dai cantanti di Sanremo 2018 sono disponibili all'asta su Charity Stars a supporto di importanti cause benefiche. A Festival di Sanremo concluso, sabato 10 febbraio, gli artisti in gara nella categoria dei Campioni e i vincitori - Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la canzone Non mi avete fatto niente - hanno autografato una Chitarra e alcune sneakers. La Chitarra e le sneakers autografate dai cantanti di Sanremo ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Sanremo 2018 : l'Europa applaude "Non mi avete fatto niente" : Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente hanno cominciato l'instore tour dei rispettivi album; bagno di volla per entrambi a Roma e Milano.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:37:00 GMT)

Striscia la Notizia smaschera Sanremo 2018. Televoto irregolare! : Il festival di Sanremo 2018 è appena terminato e già appare il primo scandalo grave in merito al Televoto che, secondo il giornalista Dario Antonio, sarebbe stato pilotato. Scopriamo di più. Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Antonio Ricci, ha svelato l’ennesima truffa televisiva. Questa volta si parla del Festival di Sanremo 2018. Secondo il giornalista Dario Antonio, presente in sala stampa al Festival, pare che ci siano stati ...

Come (non) ha influito la polemica sul trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 hanno presentato il brano Non mi avete fatto niente e hanno trionfato nella categoria dei Campioni. Il 68° Festival di Sanremo non poteva essere scevro dalle polemiche ormai immancabili sulla riviera ligure e l'edizione del 2018 non ha fatto eccezione. Al centro del ciclone, questa volta, la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, con il ritornello già noto e il grido allo scandalo che ha portato ad ...

Nasce il videogioco di Max Gazzè per Alchemaya : la novità dopo il Festival di Sanremo 2018 : Il videogioco di Max Gazzè arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista ha partecipato all'ultima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la novità curiosa che riguarda Alchemaya. Gazzè è infatti diventato il protagonista di un videogioco nel quale è imposta una missione da compiere, così come accade nella maggior parte dei ...

Sanremo 2018 - 10 cd di Elio e le storie tese da non perdere su Amazon : È stato uno dei momenti più commoventi – naturalmente dopo l'interpretazione di Pierfrancesco Favino - dell'ultima serata del Festival di Sanremo. Uno dei momenti anche più commentati sui social, con tanto di hashtag dedicato. Un momento epico e struggente, dicono. Sicuramente commovente per tanti. "Volevamo solo salutare la gente che ci vuole bene", ha detto Elio. E il pubblico ha risposto come poteva.Se non avete ...

Sanremo 2018 - i vinili autografati di 14 canzoni in gara - in esclusiva su Amazon : Chiuso il sipario sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo, tra gara, ospiti e duetti, quel che resta in testa sono ora le canzoni che per la prima volta abbiamo ascoltato per cinque giorni di fila. Merito al direttore artistico, Claudio Baglioni, che ha tolto dal regolamento del Festival le eliminazioni brutali che mandavano a casa i cantanti negandogli la possibilità di esibirsi fino alla finale. Così un po' di più ...

Sanremo 2018 : quanto è costato e quanto ha incassato : Tutti i numeri del Festival di Sanremo 2018 : i dati di ascolto, ma anche gli euro spesi e guadagnati. Il bilancio, in tutti i casi, è positivo per la Rai.

Fiat Music celebra Ultimo - il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2018 : Era il 25 giugno dello scorso anno quando il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2018 si è presentato al Fiat Music Studio posizionato a Venezia, alle Zattere. La sera stessa Red Ronnie lo ha scelto per il Fiat Music Live sul palco di...

A Striscia la notizia il televoto di Sanremo 2018 truccato nel Festival delle fake news e dello scoop a tutti i costi : Un nuovo presunto scoop travolge il Festival della Canzone Italiana: il televoto di Sanremo 2018 truccato. Striscia la notizia annuncia un servizio nella puntata di ieri, lunedì 13 febbraio, anticipando che in sala stampa era già stata data comunicazione della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro ancor prima della chiusura del televoto. Non è intenzione della sottoscritta fare pubblicità al collega che dichiara di aver ricevuto l'annuncio ...

L’instore tour di Ornella Vanoni per Un pugno di stelle - una raccolta di successi dopo Sanremo 2018 : tutte le date dei firmacopie : Concluso da pochi giorni il Festival di Sanremo, è stato annunciato l'instore tour di Ornella Vanoni a supporto del nuovo album Un pugno di stelle. La cantante milanese si è presentata al Festival con il brano Imparare ad amarsi, insieme a Bungaro e Pacifico, e nella classifica finale ha conquistato il quinto posto. Nonostante non abbia raggiunto il podio, la canzone è stata particolarmente apprezzata, e ha ricevuto comunque il Premio Sergio ...