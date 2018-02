San Valentino | storia Perché si festeggia l' amore

Attenti ai matrimoni a San Valentino! : Secondo uno studio condotto in Australia, chi si sposa nel giorno degli innamorati prende una decisione d'istinto che può portare al divorzio

San Valentino : vita e opere più rappresentative : San Valentino nacque nel 176 d.C. a Interamna Nahars, nell’antica Terni, in Umbria e venne ordinato Vescovo da San Feliciano di Foligno nel 197, a soli 21 anni. Nel 270 fu chiamato a Roma, su invito del filosofo e oratore greco e latino Cratone, dove predicò il Vangelo, convertendo molti pagani, grazie anche alla sua eloquente oratoria. Si dice che quando parlava “tutti pendessero dalle sue labbra che sapevano aprire il cuore anche ai pagani più ...

San Valentino : proverbi - miracoli - patronati e iconografia : Sono davvero numerosi i proverbi aventi San Valentino per protagonista: “Per San Valentino mezzo pane e mezzo vino, mezzo foraggio e tutto il prodotto del maiale”; “San Valentino: il fidanzato è vicino”; “Per San Valentino la lodola fa il nido”; “Per San Valentino la primavera sta vicino”; “Per San Valentino fiorisce lo spino”; “A San Valentino ogni Valentino sceglie la sua Valentina”. Molti miracoli compiuti dal Santo, come molti sono anche i ...

San Valentino : i principali festeggiamenti nel mondo : San Valentino che vai, usanza che trovi… questo dovrebbe essere il proverbio rivisitato nel giorno degli innamorati. Ma quali sono i principali festeggiamenti nel mondo? Negli Stati Uniti è un giorno speciale non solo per le coppie di innamorati. Il 14 febbraio si celebrano i legami affettivi in toto. I bambini preparano bigliettini da scambiare tra loro o da regalare a genitori e maestre, mentre i più piccoli si cimentano in recite e ...

San Valentino : le leggende più famose e suggestive : Numerose sono le leggende aventi San Valentino per protagonista. La più conosciuta è quella dell’ amore sublime che riguarda Sabino e Serapia. Parliamo di una leggenda rinata nel 900, grazie al ritrovamento a Pentima, vicino Terni, di un sarcofago contenente gli scheletri dei due giovani. Si narra che Serapia abitasse in una piazza di Terni, l’attuale piazza Clai e che, un giorno, venne notata da un certo Sabino che, dopo averla osservata più ...

San Valentino : le mete più romantiche d’Italia : Siete in cerca d’ispirazione per un San Valentino davvero indimenticabile? Tra le mete più romantiche d’Italia troviamo, senza ombra di dubbio, Gradara col castello di Paolo e Francesca, e Terni, città che ha dato i natali a San Valentino, divenuto il simbolo dell’amore romantico per la sua volontà di diffondere l’affetto ed il rispetto tra tutti gli esseri viventi. Non si può non menzionare Verona, città degli innamorati per eccellenza, teatro ...

San Valentino : le città più romantiche del mondo : Tra le città più romantiche del mondo troviamo la gettonatissima Bruges, patrimonio dell’Umanità Unesco, chiamata “la Venezia del Nord” per via dei suoi incantevoli canali e i suoi suggestivi palazzi risalenti al XV secolo, perfettamente conservanti. In alternativa Praga, con una romantica passeggiata notturna sul Ponte Carlo; Dubrovnik, con romantica vista del tramonto sull’Adriatico; Annecy, cittadina delle Alpi francesi, chiamata “La Roma ...

San Valentino : le storie d’amore più celebri di tutti i tempi : Tra le storie d’amore più celebri di sempre, troviamo quella avente per protagonista Romeo e Giulietta. Come noto, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, figli di due acerrime famiglie rivali veronesi, si sposarono in gran segreto ma Romeo, per sbaglio, uccise Tebaldo, cugino di Giulietta e venne così ricercato per essere condannato a morte. La fanciulla, quindi, si recò da un frate che le diede una pozione in grado di provocare una morte ...

San Valentino : le storie mitologiche più romantiche e conosciute : Una delle storie mitologiche più romantiche e conosciute, metafora dell’eterna battaglia tra razionalità e istinto, tra cuore e cervello, è quella di Amore e Psiche, narrata da Apuleio nelle sue Metamorfosi. Psiche, fanciulla mortale di sublime bellezza, attira le invidie di Venere che, per punirla, manda da lei suo figlio Amore col compito di far innamorare la ragazza dell’uomo più brutto della terra. Amore, però, si innamora di Psiche e ...

San Valentino : i cartoni animati più romantici di sempre : Sono tanti i cartoni animati incentrati sull’amore. Tra i più romantici di sempre, troviamo Shrek, un orco asociale che viveva, in solitudine, nella sua palude, odiando gli esseri umani. Il suo equilibrio viene distrutto, quando lord Farquaad signore di Du Lac decide di cacciare dal regno, e di confinare proprio in quella palude, tutti i personaggi delle fiabe. Sentendosi assalito e non sapendo cosa fare, Shrek decide di andare in città per ...

San Valentino : i film d’amore più belli in assoluto : Tra i film d’amore più belli in assoluto “made in Italy”, “Tre metri sopra il cielo”, tratto dal fortunato romanzo di Federico Moccia, avente per protagonisti Step (Riccardo Scamarcio), tipico ragazzaccio e Babi (Katy Saunders), la ragazza per bene, ingenua, dolce, che si innamora di quello “sbagliato”. Step, però, perde completamente la ragione di fronte ai sentimenti che prova per lei, arrivando a fare di tutto pur di tenersi ...

San Valentino: le ricette per innamorarsi a tavola Stuzzicare la passione, soddisfare il palato e concedersi il piacere di festeggiare in casa, gustando le pietanze preparate con cura e amore

San Valentino : 10 idee per le coppie (e 5 per i single) : C’è chi lo detesta e chi lo aspetta per tutto l’anno. Chi ritiene che sia solo una festa consumistica e chi lo considera una dolce ricorrenza. Che piaccia o no San Valentino getta molti nel panico: cosa fare il 14 sera? E non è solo un dilemma delle coppie, anche i single desiderano fare qualcosa di bello per festeggiare la loro singletudine o per non intristirsi al pensiero di non aver trovato l’anima gemella. ...