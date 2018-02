Ryan Murphy a Netflix con un accordo milionario | cosa ne sarà di American Horror Story

Cast e personaggi di 9-1-1 al via su FoxLife il 13 febbraio : la trama della nuova serie targata Ryan Murphy : Una nuova "Chicago", diversa da quella di Dick Wolfe, è possibile e Cast e personaggi di 9-1-1 ne sono la prova. La nuova serie targata Ryan Murphy ha già raggiunto successi straordinari in Patria e si prepara a fare lo stesso anche in Italia da oggi, 13 febbraio, con la messa in onda della première di 9-1-1 a partire dalle 21.10 su FoxLife. Nei 13 episodi di questa prima stagione della serie ambientata a Los Angeles vedremo le corse contro ...

Ryan Murphy il Re Mida del piccolo schermo. Le sue 5 serie di successo aspettando 9-1-1 - su Fox da febbraio - : Simpson, campione di football americano al centro di uno dei più controversi e dibattuti episodi di cronaca nera; la seconda sull'omicidio di Gianni Versace, attualmente in onda tra le polemiche su ...

Ryan Murphy il Re Mida del piccolo schermo. Le sue 5 serie di successo aspettando 9-1-1 (su Fox da febbraio) : Da una parte c'è Shonda Rhimes, regina della tv americana, creatrice di serie di enorme successo come Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto. Dall'altra troviamo Ryan Murphy, il Re Mida del piccolo schermo a stelle e strisce, capace di far diventare oro tutto ciò che tocca, affrontando i generi televisivi con stile e grande perspicacia, capendo come pochi altri qual è lo spirito del tempo. L'ultima sua ...

9-1-1 : gli operatori di primo soccorso protagonisti della nuova serie di Ryan Murphy : 9-1-1 Ryan Murphy ne ha pensata un’altra: dopo American Horror Story ed American Crime Story, l’autore americano si è dedicato a raccontare la vita degli operatori del 9-1-1 nell’omonima serie in onda da questa sera su Fox Life alle 21.00. Per questa volta però niente dettagli particolarmente scabrosi né minuzioso lavoro sui fascicoli di un’indagine, quanto piuttosto casi da cui partire per raccontare le persone che li ...

911 : la nuova serie di Ryan Murphy da stasera su FoxLife (Sky - 114) : Dal 13 febbraio, il martedì alle 21.05 su FoxLife (Sky,114) è di scena l’azione con serie 9-1-1. La serie prende il titolo dal numero unico d’emergenza negli USA, 911 appunto. Nei 13 episodi di questa prima stagione vedremo le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un’unica parola d’ordine: agire prima possibile per evitare conseguenze irr...

Da «Nip/Tuck» a «9-1-1» : le serie migliori (e no) di Ryan Murphy : Un neonato è incastrato nelle tubature di un palazzo, una ragazza ha un serpente attorno al collo che la sta soffocando, una bambina è a casa da sola quando i ladri fanno irruzione. Sono alcuni dei casi che i protagonisti di 911, la nuova serie di Ryan Murphy in onda su Fox dal 13 febbraio, si trovano ad affrontare nel primo episodio. LEGGI ANCHEserie Tv, che cosa guardare a febbraio Lo show ruota attorno alle vite personali e lavorative di un ...

9-1-1 - prima stagione al via della nuova serie firmata da Ryan Murphy : 9-1-1, è la nuova serie tv di quel genio di Ryan Murphy al via da martedì 13 febbraio alle 21,05 su FoxLife. Questa volta, dopo gli ultimi impegni antologici come American Horror Story e American Crime Story (il secondo capitolo The Assassination of Gianni Versace è in onda su FoxCrime) ha scelto di raccontare la quotidiana battaglia di polizia, paramedici e vigili del fuoco in una serie dai connotati classici ma dal ritmo adrenalinico. 9-1-1, ...

Cast e personaggi di Feud al via su Studio Universal il 7 gennaio : la rivalità Hollywoodiana firmata Ryan Murphy : Alla distanza di quasi un anno, Cast e personaggi di Feud sono pronti a conquistare il pubblico italiano. Il primo capitolo della nuova serie antologica FX targata Ryan Murphy prenderà il via proprio oggi, 7 gennaio, su Studio Universal, uno dei canali presenti nel bouquet di Mediaset Premium. L'appuntamento sarà alla domenica sera per un doppio episodio a partire dalle 21.10 fino al prossimo 28 gennaio quando andrà in onda il gran finale di ...

Ryan Murphy sul ruolo di Tatiana Maslany in Pose - esclusa durante le riprese : “La amo - lavorerò con lei” : La notizia della sua esclusione aveva fatto molto rumore: il ruolo di Tatiana Maslany in Pose è stato riscritto ed affidato ad un'altra attrice per ragioni creative legate alla funzionalità del personaggio, ma dalle parole del creatore della serie Ryan Murphy emerge ora qualche nuovo dettaglio. Ospite ai panel della TCA - Television Critics Assotiation - a Los Angeles, lo showrunner della nuova serie FX, un musical sulla danza e la cultura ...

Cast e personaggi della nuova serie tv 9-1-1 di Ryan Murphy - omaggio agli eroi quotidiani : anticipazioni da Angela Bassett : La nuova serie tv 9-1-1 in onda negli Stati Uniti su Fox dal 3 gennaio (il 13 febbraio su Fox Italia) apre un'annata che si preannuncia straordinaria per i creatori, i prolifici Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il creatore di American Horror Story e della sfortunata Scream Queens, ma anche dell'eccellente esperimento antologico American Crime Story che quest'anno affronterà il mistero dell'assassinio di Gianni Versace, stavolta fa un bagno di ...

La serie tv Pose di Ryan Murphy sul mondo LGBTQ ottiene un’intera stagione - ma fa fuori Tatiana Maslany di Orphan Black : Tatiana Maslany di Orphan Black, premio Emmy per la sua magistrale interpretazione di decine di cloni nella serie conclusa quest'anno con la quinta stagione, non farà il suo ritorno sul piccolo schermo nella serie tv Pose, nuovo format drammatico a tema LGBTQ diretto da Ryan Murphy. Orphan Black AL PALEY FEST 2017: IL CAST SULL'ULTIMA stagione L'attrice canadese era stata annunciata a novembre tra le new entry del cast insieme a Evan Peters, ...

American Crime Story Katrina - Annette Bening rivela perchè Ryan Murphy l'ha estromessa : Dopo il grande successo di pubblico, premi e critica della prima stagione dedicata al caso O.J. Simpson la squadra di Ryan Murphy e FX aveva annunciato che le successive due stagioni di American Crime Story sarebbero arrivate a breve distanza l'una dall'altra e avrebbero trattato la vicenda dell'uragano Katrina e l'omicidio di Gianni Versace. I casting erano iniziati per entrambe le serie e secondo quanto trapelava The Assassination of ...

Produttore - ideatore - showrunner : Ryan Murphy sarà l'erede di Shonda Rhimes? : E poi c'è 'Pose', di cui si sa ancora molto poco, ma che farà certamente molto parlare di sé: storie vere nella New York degli anni 80, ambientate nel mondo della controcultura drag e delle 'ball ...