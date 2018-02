: #BreakingNews Russia,media:salute di Putin è precaria - CybFeed : #BreakingNews Russia,media:salute di Putin è precaria - Grislihberta : : il ministro degli Esteri olandese ha confessato di aver mentito quando ha affermato di aver sentito personalmente… -

Per la prima volta da anni il presidente russocancella appuntamenti importanti per motivi di,alimentando le speculazioni sulla sua tenuta fisica nel lungo periodo in vista delle elezioni di marzo quando chiederà agli elettori di confermarlo fino al 2024. Lo sottolinea l'Independent, indicando comeabbia annullato una visita a Sochi lunedì,un dibattito sull'elettronica martedì e oggi non parteciperà al forum "Mentor 2018" a Mosca. Inoltre, la prossima settimana non andrà nel Far East russo.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)