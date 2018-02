Russia | casa infestata da fantasmi | polizia chiama gli esorcisti

Russia : 'casa infestata da fantasmi' - polizia chiama esorcista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Slovenia-Russia 0-2. Eder Lima e Robinho zittiscono il pubblico di casa : La Russia elimina la Slovenia nel secondo match dei quarti di finale degli Europei di Calcio a 5, dando un gran dispiacere al pubblico di Lubiana, riuscendo lì dove aveva fallito l’Italia. La partita viene decisa nella ripresa dalle reti di Eder Lima e Robinho. Dopo l’eliminazione della Serbia, non restano in gara le squadre che avevano estromesso gli azzurri, segno che, forse, la nostra Nazionale non aveva affrontato nella prima ...

Russiagate : Casa Bianca - memo ha interesse pubblico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Il “Mondiale” sbarca in casa Italia : USA - Russia - Cina - Romania e tutte le big in laguna contro le azzurre : Il Trofeo di Jesolo 2018 sarà uno dei grandi eventi della stagione per la Ginnastica artistica. La Classica in laguna, in programma il 14-15 aprile (un paio di settimane dopo alla tradizione, considerando anche la Pasqua e un calendario rivoluzionato tra Europei e Mondiali), sarà indubbiamente una delle gare più emozionanti e tecniche di spessore nell’arco dei 12 mesi: soltanto la rassegna iridata potrà vantare una presenza così ricca di ...

Russiagate - ok della Casa Bianca alla diffusione del memo segreto "anti-Fbi". E la popolarità di Trump sale : È sempre più duro lo scontro istituzionale sul Russiagate per un memo segreto che da giorni tiene Washington col fiato sospeso. La Casa Bianca avrebbe dato il via libera alla diffusione, prevista per venerdì, del documento che in sintesi accusa l'Fbi di aver condotto dall'inizio l'inchiesta sul Russiagate per danneggiare Donald Trump alle presidenziali dell'8 novembre 2016.Proprio la popolarità di Donald Trump sta ...

Rapito dalla mamma e portato in Russia - le Iene lo trovano ma la nonna non può riportarlo a casa : Cristian è un bambino Rapito dalla mamma Elena. la Iena Luigi Pelazza racconta la storia di una fuga e di un viaggio in Russia. Marco ed Elena sono separati, il tribunale dei minori decide di...

Rapito dalla mamma e portato in Russia - le Iene lo trovano ma la nonna non può riportarlo a casa : Cristian è un bambino Rapito dalla mamma Elena. la Iena Luigi Pelazza racconta la storia di una fuga e di un viaggio in Russia. Marco ed Elena sono separati, il tribunale dei minori decide di...

Russiagate - Casa Bianca : nessuna richiesta su finanze di Trump : La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha smentito che nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate sia stata avanzata la richiesta di informazioni finanziarie riguardanti il presidente Donald ...

Russiagate - Casa Bianca : grazia a Flynn? Non in considerazione : Un'eventuale grazia per l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, Michael Flynn, "non è in considerazione. Assolutamente no". Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, ...