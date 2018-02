Roma | voragine alla Balduina | la strada inghiotte le auto Ultime notizie | due autobotti

Paura a Roma : voragine si apre in strada alla Balduina - inghiottite alcune auto : Paura a Roma: voragine si apre in strada alla Balduina, inghiottite alcune auto A cedere è stato un tratto di strada adiacente un cantiere: diverse auto parcheggiate sono state inghiottite. Evacuati due palazzi. La Procura apre un fascicolo di indagine Continua a leggere L'articolo Paura a Roma: voragine si apre in strada alla Balduina, inghiottite alcune auto sembra essere il primo su NewsGo.

Voragine in strada a Roma - auto precipitate e palazzi evacuati. FOTO : Voragine in strada a Roma, auto precipitate e palazzi evacuati. FOTO Il crollo è avvenuto alla Balduina, in via Livio Andronico, vicino a un cantiere il cui costone potrebbe aver ceduto. Nessuno è rimasto ferito, la Procura ha aperto un fascicolo di indagine. Il sindaco Virginia Raggi: “Chi è responsabile dovrà ...

