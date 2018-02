Roma | Under | Di Francesco e i fanta-tecnici hanno trovato il loro esterno

La Roma decolla con VinCengiz Under : 'Under, nella preparazione del tiro, mi ricorda Montella'. A Di Francesco non piacciono i paragoni. Sta attento, dunque, a farne.

VinCengiz Under - la Roma decolla : Osman Askin Bak , ministro dello sport e della gioventù turco, si esposto su Twitter. Postando l'immagine del milite di Sndrg all'Olimpico: lo sguardo fisso alla telecamera, l'espressione seria di ...

Under in prima linea per Roma e Turchia : 'Momento magico' : Under non si è espresso ma secondo Osman Askin Bak, ministro dello Sport, non c'è bisogno di troppe spiegazioni. Il politico ha applaudito su twitter il gesto postandone la foto. Dalla Turchia, ...

Saluto militare di Under per i soldati - la Turchia applaude il Romanista : È sempre più 'Under-mania' in Turchia. Dopo la doppietta di ieri sera contro il Benevento - la prima di un calciatore turco in seria A dal 2002 - il 20enne talento della Roma Cengiz Under viene ...

Roma - Di Francesco : 'Ünder ricorda Montella. Totti? Risorsa importante' : Ci abbiamo messo un po' di tempo ma abbiamo ritrovato la strada giusta", ha ammesso l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ai microfoni Radio Anch'Io Sport su Radio Uno. "Nel prepararsi al ...

Roma - Di Francesco : 'Ritrovata la compattezza di un tempo. Under? Mi ricorda Montella' : Ha la stessa capacità e velocità di esecuzione, un paragone legato solo a questa peculiarità tecnica', ha detto Di Francesco a Radio anch'io lo sport sulle frequenze di Radio 1. Il periodo buio della ...

Roma - Di Francesco : "Under ricorda Montella per il tiro. Volevo qualche punto in più" : Ünder che gli ricorda 'Montella, soprattutto per come prepara il tiro' e la Roma che deve sistemare i conti per poi 'trovare continuità con gli stessi calciatori'. Ai microfoni di 'Radio Anch'io', il ...

Roma - Di Francesco : 'Under mi ricorda Montella' : 'Se ho dormito bene? Dormito nulla' ha risposto col sorriso il tecnico della Roma', ospite di 'Radio anch'io sport' , Radio 1, . 'Roma è una piazza importante, ma mi succedeva anche quando allenavo ...

Roma - Di Francesco : 'Tornati sulla strada giusta. Under mi ricorda Montella' : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto telefonicamente sulle frequenze di Rai Radio 1 , nel corso della trasmissione 'Radio anch'io sport'. Queste le sue parole sulla vittoria di ieri contro il Benevento per 5 a 2. Dormito bene dopo la partita? Non ho dormito niente , ride, ndr, Cosa ha pensato dopo il gol del Benevento? E' ...

Roma - Di Francesco : 'Questa vittoria è un punto di partenza. Under può diventare un leader' : ... ma siamo stati sempre tranquilli, anche durante il periodo in svantaggio: ho visto una squadra con più mentalità rispetto al passato, più compatta - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport -. Sono ...