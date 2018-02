Roma | si apre voragine in strada | auto precipitano nel vuoto

Roma - si apre voragine in strada : auto inghiottite - : accaduto in zona Balduina. Non si registrano feriti. La strada è stata chiusa al traffico

Roma - si apre un'enorme voragine per strada : auto inghiottite : Pomeriggio di paura nel quartiere della Balduina di Roma, dove si è aperta una voragine di grosse dimensioni. Una parte del costone stradale, sotto il quale era presente un cantiere, ha ceduto improvvisamente, intorno alle ore 18.00, inghiottendo sei automobili parcheggiate. Paura per alcune persone che hanno rischiato di precipitare nell'enorme buco. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, che si sono calati nella voragine con le torce ...

Roma - si apre voragine in strada : auto inghiottite : Roma, si apre voragine in strada: auto inghiottite È accaduto in zona Balduina. Non si registrano feriti. La strada è stata chiusa al traffico Parole chiave: Roma strada ...

Roma - si apre una voragine nel manto stradale alla Balduina. Inghiottite alcune auto in sosta : Una voragine si è aperta in via Livio Andronico, alla Balduina, Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e il funzionario di servizio. Nella voragine sono cadute alcune autovetture, che erano parcheggiate nelle vicinanze, sprofondando per circa 10 metri. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le ...

Grande Paura a Roma - si apre una grossa voragine in strada : le auto precipitano nel vuoto [GALLERY] : 1/9 ...

Roma - si apre una voragine in strada e alcune auto vengono inghiottite : Una grossa voragine si è aperta in strada a Roma e alcune auto in sosta sono cadute all’interno. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono al lavoro con due squadre. Il crollo, secondo quanto si apprende, è avvenuto poco prima delle 18 in via Livio Andronico in zona Balduina. Sul posto la polizia locale per la viabilità. Secondo quanto si è appres...

Il Wp apre uffici e Roma e Hong Kong : 2.30 apre due nuovi uffici di corrispondenza a Roma e Hong Kong, il Washington Post, quotidiano americano tornato macinare guadagni sotto la guida del proprietario di Amazon, Jeff Bezos. "Con un crescente numero di lettori d'oltreoceano che leggono il Washington Post,vediamo il potenziale per raggiungere una audience ancora più ampia interessata ad un'informazione internazionale e dalle diverse sfumature", ha dichiarato Martin Baron,editore di ...

Roma : manifestazione Casa Pound per la Giornata del ricordo - LaPresse - : Casa Pound sfila in un corteo per i martiri delle Foibe a Roma. Centinaia di persone presenti alla manifestazione che si è svolta per le strade del quartiere Giuliano Dalmata, al Laurentino, in ...

Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre la serata finale con la Romanissima Passame er sale (video) : Luca Barbarossa a Sanremo 2018 apre l'ultima serata del Festival della Canzone italiana. Con la sua Passame er sale, il cantautore romano ha portato sul palco dell'Ariston un'atmosfera genuina che sa di autenticità, impreziosita nella puntata di ieri, dedicata ai dialetti, dalla presenza della bravissima attrice Anna Foglietta. Claudio Baglioni infatti ha deciso per questa edizione di abolire la serata dedicata alle cover, dando spazio a una ...

Apre un nuovo hotel di lusso a Roma pieno di opere d'arte. Le foto : Sono previsti sei eventi, in collaborazione con la galleria, ci saranno semplici vernissage e conferenze stampa, ma anche serate dedicate al mondo del collezionismo contemporaneo e novecentista, nel ...

Roma - dalla Spagna : Monchi punta Kovacic. Il croato apre al ritorno in Italia : Roma, dalla Spagna: Monchi punta Kovacic. Il croato apre al ritorno in Italia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, dalla Spagna- Dopo trattative, supposizioni, cessioni e conferme, la Roma è pronta a concentrarsi già sulla prossima sessione di mercato estiva. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Monchi sarebbe pronto a tentare ...

Roma. Colosseo : domenica riapre terrazza Vigna Barberini sul Palatino : Roma – 4 febbraio riapertura terrazza Vigna Barberini sul Palatino Roma – domenica prossima (4 febbraio) il Parco archeologico del Colosseo sarà aperto al pubblico... L'articolo Roma. Colosseo: domenica riapre terrazza Vigna Barberini sul Palatino su Roma Daily News.

Roma - il bus apre le porte - cade una ragazza : il conducente a processo per lesioni : Avevano salutato la figlia disabile prima di salire sul bus 70, che l'avrebbe dovuta condurre sino a piazza Venezia. L'hanno ritrovata a terra in via Ripetta con il ginocchio rotto. Rebecca , nome di ...

Calciomercato Roma - la permanenza di Dzeko apre al colpo Aleix Vidal : le ultime : Calciomercato Roma – La telenovela legata al futuro di Dzeko è finalmente giunta a conclusione: l’attaccante bosniaco rimarrà alla Roma, per la felicità di Di Francesco che potrà ancora contare sul suo bomber. Saltata quindi la trattativa con il Chelsea che è virato su Giroud dell’Arsenal. Tutto fatto invece per il passaggio di Emerson Palmieri nel club londinese. La permanenza dell’ex centravanti del City in giallorosso ...