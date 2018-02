Roma | mezzi spazzaneve e spargisale su strade Roma | Latina e Frosinone

Maltempo - nevicata ai Castelli Romani : volontari e mezzi in azione : La Sala Operativa Permanente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha coordinato questa mattina le operazioni di pulizia delle strade provinciali e comunali dopo la lieve nevicata che ha coinvolto il territorio dei Castelli Romani. In particolare, sono state 12 le associazioni di volontariato con circa 50 volontari ad entrare in azione con mezzi spazzaneve e spargisale. I Comuni interessati sono stati Rocca Priora, Genzano, ...

Smog - la Germania studia mezzi pubblici gratis. Mentre Roma ripropone la “strategia” dell’anno scorso : Da un lato un piano ambizioso – e molto costoso – che prevede di rendere gratuiti i mezzi pubblici nelle città industriali. Dall’altro la riproposizione di una strategia approvata tre mesi fa e ancora priva di molti decreti attuativi. Sono le risposte della Germania e dell’Italia alla Commissione Ue, che a gennaio ha convocato entrambi i Paesi (insieme a Francia, Spagna e Regno Unito) contestando l’eccessivo ...

Semafori intelligenti a Roma<br> - La precedenza ai mezzi pubblici : Snellire il traffico e ridurre linquinamento: questo, secondo il Campidoglio. lobiettivo dei cosiddetti Semafori "intelligenti", installati in alcuni incroci nevralgici dei quartieri Prati, Parioli e Flaminio. Si tratta di 42 impianti, costati allincirca 542.000 euro (fondi stanziati con lassestamento di Bilancio di fine luglio), dotati di una tecnologia in grado di rilevare il numero dei mezzi in transito sulla strada e ...

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma : Potrebbe causare qualche problema a chi deve spostarsi a Roma e nelle sue vicinanze: sono coinvolti i mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma appeared first on Il Post.

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma : Potrebbero aderire i dipendenti di ATAC e Roma Tpl in servizio a bordo di metropolitane, autobus, tram e servizi ferroviari locali The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma appeared first on Il Post.

Sciopero mezzi Roma 12 gennaio 2018/ Atac e Tpl - venerdì nero : traffico e metro ko (ultime notizie e orari) : Sciopero mezzi Roma oggi 12 gennaio 2018: stop bus e ferrovie Atac e Roma Tpl, ultime notizie info e orari. Il Garante dà via libera alla protesta dei sindacati. Chiuse metro A-B, Ztl aperte(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:40:00 GMT)

SCIOPERO MEZZI Roma 12 GENNAIO 2018/ Oggi Tpl e Atac : metro ko - tram deraglia in centro (orari ultime notizie : SCIOPERO MEZZI ROMA Oggi 12 GENNAIO 2018: stop bus e ferrovie Atac e ROMA Tpl, ultime notizie info e orari. Il Garante dà via libera alla protesta dei sindacati. Chiuse metro A-B, Ztl aperte(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma : gli orari e le cose utili da sapere : Oggi, venerdì 12 gennaio, i trasporti pubblici di ATAC e Roma Tpl potrebbero subire ritardo o cancellazioni: tutte le informazioni The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma: gli orari e le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma - si fermano le metro A e B - : Chiude anche la linea ferroviaria Roma-Lido, ritardi sulla Termini-Centocelle. Prevista una fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Il Comune non ha attivato la Ztl per facilitare la circolazione delle ...

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma - il 12 gennaio : Riguarda il personale di ATAC e Roma Tpl: tutte le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma, il 12 gennaio appeared first on Il Post.

Sciopero mezzi Roma 12 gennaio/ Atac e Tpl : domani stop metro e bus - ecco perché (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi pubblici a Roma, domani venerdì 12 gennaio: stop Atac e Roma Tpl per 24 ore, info, orari. Tutte le misure e il rischio di blocco.

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma : Riguarda i mezzi di trasporto di ATAC e Roma Tpl: inizierà stanotte con le corse delle linee notturne e durerà per le successive 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

SCIOPERO MEZZI Roma 12 GENNAIO/ Venerdì stop Atac e Tpl per 24 ore : metro - info e orari (ultime notizie) : Venerdì 12 GENNAIO SCIOPERO MEZZI pubblici a ROMA: stop Atac e ROMA Tpl per 24 ore, info, orari e possibili cancellazioni corse. Tutte le misure e il rischio di blocco del servizio Atac(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:33:00 GMT)

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di Roma - venerdì 12 gennaio : Gli scioperi di ATAC e Roma Tpl riguarderanno i mezzi pubblici per 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di Roma, venerdì 12 gennaio appeared first on Il Post.