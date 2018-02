: #News Roma, megavoragine inghiottisce auto - CybFeed : #News Roma, megavoragine inghiottisce auto -

Dalle 18 circa, squadre di soccorso stanno intervenendo in Via Livio Andronico, nel quartiereno della Balduina, per unastradale. Sul posto due squadre Vigili del Fuoco e il Funzionario di Servizio. Nella voragine sono cadute alcunevetture parcheggiate nelle vicinanze. Secondo quanto si apprende una parte del costone stradale, sotto il quale era presente un cantiere, ha ceduto. Non ci sarebbero persone ferite.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)