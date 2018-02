«Roma ferma | un miliardo in fumo» | lettera del ministro Calenda a Raggi

Roma : Fazio - ora non dobbiamo fermarci : ANSA, - Roma, 11 FEB - "Era molto importante vincere: siamo contenti per come abbiamo lavorato, per la reazione dopo il gol subìto, dobbiamo continuare con questa crescita". Le parole a caldo del ...

Roma - Fazio : 'Ora non dobbiamo fermarci' : Le parole a caldo del difensore giallorosso Federico Fazio a Premium Sport dopo il successo sul Benevento. 'A Udine non sarà facile, dovremo avere sempre questo atteggiamento - aggiunge l'argentino -.

Roma-Benevento - UFFICIALE : Perotti trequartista dietro Dzeko. Confermato Under LIVE : : Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna, Lombardi All.: Roberto De Zerbi CRONACA PRE-PARTITA Ore 19.56 - I portieri della Roma scendono in ...

Roma : Ferma la Roma-Cassino - ritrovato un cadavere : ritrovato cadavere sulla linea, stop ferrovia Roma-Cassino direzione Roma Roma – A causa del ritrovamento di un cadavere all’altezza della Fermata di Colonna Galleria, sulla linea... L'articolo Roma: Ferma la Roma-Cassino, ritrovato un cadavere su Roma Daily News.

Roma - fermato un bus pubblico : viaggiava senza assicurazione : Non bastavano i bus che vanno a fuoco: a Roma girano pure mezzi senza assicurazione. Lo ha scoperto oggi la polizia che ha fermato un autobus di Roma Tpl, consorzio Romano che gestisce alcune linee per conto dell'Atac (circa il 20% del traffico locale su bus della Capitale). È successo a un veicolo della linea 703 che doveva partire dal capolinea Laurentina: gli agenti, constatata l'irregolarità nei documenti, avrebbero multato il ...

Disordini Verona-Roma - fermati 21 ultras giallorossi. La polizia diffonde le immagini che li inchiodano : Ventuno ultras della Roma sono stati fermati dalla polizia nei dintorni dello stadio Bentegodi di Verona dove sono scoppiati tafferugli prima della partita Verona-Roma. I tifosi giallorossi sono stati portati in Questura dove sono stati identificati dagli agenti della Digos L'articolo Disordini Verona-Roma, fermati 21 ultras giallorossi. La polizia diffonde le immagini che li inchiodano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Metro C Roma - sull’annunciata apertura della fermata San Giovanni cala il “no comment” dell’amministrazione : L’apertura della fermata San Giovanni della linea C diventa sempre più un mistero. Annunciata “entro il 4 marzo” dal Campidoglio prima di Natale, l’inaugurazione non solo non è in calendario, ma la società capitolina Atac Spa non ha nemmeno ancora ricevuto indicazioni per l’avvio del collaudo dell’ultima tratta, fra le fermate Lodi e – appunto – San Giovanni. Un “pre-esercizio” (in gergo tecnico) che a norma dovrebbe durare almeno 45 ...

Erdogan a Roma - corteo di protesta cerca di arrivare in Vaticano : scontri con la polizia - un ferito e due fermati : Momenti di tensione a Roma. scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Roma. Al termine della manifestazione un gruppo di ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

