Roma | crolla una strada | auto inghiottite dalla voragine | evacuato palazzo

Roma sprofonda - paura a Balduina : crolla una strada - decine di auto precipitano nel vuoto [FOTO] : 1/9 ...

Roma - crolla una strada : auto inghiottite dalla voragine : Paura alla Balduina: una strada è crollata in gran parte per alcuni lavori. auto inghiottite nella maxi-voragine. La zona è andata subito in titl. Sul posto vigili del fuoco e agenti...

Paura a Roma - crolla l’intonaco dal muro liceo : alunna sfiorata : Momenti di Paura ieri nel liceo Romano “Lucio Anneo Seneca”, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si e’ staccato parte dell’intonaco dal muro esterno della scuola (adiacente al campetto sportivo) che ha sfiorato una alunna che si trovava li’ assieme ad altri compagni di classe. Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e si sono riuniti in assemblea per discutere delle condizioni della struttura ...

Roma - platano di 25 metri crolla su auto : automobilista ferita : Alberi caduti per il forte vento fino a 35 nodi che ha investito il litorale provocando parecchi danni. Un platano alto circa 25 metri è caduto in strada a Roma, danneggiando alcuni veicoli in sosta e ...

Serie A - la Roma crolla contro l'Atalanta in dieci : 2-1 per i bergamaschi con Cornelius e De Roon : Roma-Atalanta 1-2 nel posticipo delle 18 della 20ma giornata. Nel primo tempo bergamaschi in rete con Cornelius (14') e De Roon (19'). Lo stesso De Roon è stato espulso al 45'. Nella ripresa ...

Roma - albero crolla e si schianta davanti a una scuola a Casalpalocco : Paura a Casalpalocco questa mattina in una scuola. Un grosso albero è caduto intorno alle 10 davanti all'istituto comprensivo Tullia Zevi di via Pirgotele. Grande spavento ma nessun danno e nessun ...