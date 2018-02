Roma | cede una strada | auto inghiottite dalla voragine | evacuati due palazzi

Diretta/ Bologna Roma Primavera info streaming video e tv : precedenti - probabili formazioni e orario del match : Diretta Bologna Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Posticipo nel turno di campionato: i giallorossi puntano ai primi due posti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Serie B - succede di tutto in Cesena-Ternana : 7 goal e due ‘papere’ dei portieri - vincono i Romagnoli : Cesena-Ternana, posticipo della 24^ giornata di Serie B, ha regalato 7 goal e molte emozioni. La squadra di Castori ha avuto la meglio conquistando tre punti molto importanti in chiave salvezza, visto che questo successo permette ai bianconeri di uscire dalla zona rossa. La partita si è messa subito in discesa per il Cesena con Moncini che ha realizzato una doppietta tra il 18′ e il 22′. In mezzo la rete di Valjent che aveva ...

Roma - Monchi / Il ds spagnolo : i giallorossi hanno deciso di non cedere Dzeko - mega offerta per El Shaarawy : Roma, Monchi: il direttore sportivo spagnolo ha sottolineato come sia stata la squadra giallorossa a rifiutare l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko e non il calciatore bosniaco.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:39:00 GMT)

Che sta succedendo a Roma? Incredibile moria di storni in città - mistero sulle cause : “Il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale si e’ immediatamente attivato insieme alla Protezione Civile per affrontare la moria di storni verificatasi in alcune zone della citta’. Sui luoghi e’ intervenuto l’ufficio animali problematici del Dipartimento mentre Asl e Istituto Zooprofilattico sono stati coinvolti al fine di indagare sulle cause del fenomeno“. Lo comunica il Campidoglio “In ...

Roma si impegna a garantire agli aventi diritto la possibilità di accedere al Rei : Il Comune di Roma attiverà tutti gli strumenti a disposizione per garantire ai cittadini aventi diritto la possibilità di accedere

Roma - arresti a Ostia - l'imprenditore intercettato : 'Ti do 20 mila euro l'anno - così non mi succede niente' : Tutti gli elementi raccolti dall'inchiesta sugli arresti a Ostia dimostrano che l'imposizione del pizzo diventa occasione per creare complicità, connivenze e accordi e per usare il know how ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote dei recuperi : Sampdoria Roma - i precedenti e le date chiave : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Sampdoria Roma/ Streaming video e diretta tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : diretta Sampdoria Roma: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il recupero della terza giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:53:00 GMT)

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - Sanchez ufficiale allo United : Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla Juventus' conferma a Premium Sport, quindi sul laziale De Vrij, aggiunge: 'Anche lui non è un nostro obiettivo. Per Emre Can invece l'interesse è ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - la Juventus pensa a Balotelli : Roma - La Roma sta per piazzare la doppietta in uscita Dzeko-Emerson Palmieri. Il Chelsea ha accettato le condizioni dei giallorossi, ovvero 50 milioni + 10 di bonus. Un'offerta importante che ...

Inter-Roma - i precedenti tra risse - colpi proibiti - risultati rocamboleschi e polemiche : Notizie sul tema Inter-Roma diretta tv e streaming: dove vederla, orario e probabili formazioni Roma, Totti scherza con Dzeko: 'Questo treno va a Londra?' (Video) Mercato Roma: idea Berardi per il ...

Semafori intelligenti a Roma<br> - La precedenza ai mezzi pubblici : Snellire il traffico e ridurre linquinamento: questo, secondo il Campidoglio. lobiettivo dei cosiddetti Semafori "intelligenti", installati in alcuni incroci nevralgici dei quartieri Prati, Parioli e Flaminio. Si tratta di 42 impianti, costati allincirca 542.000 euro (fondi stanziati con lassestamento di Bilancio di fine luglio), dotati di una tecnologia in grado di rilevare il numero dei mezzi in transito sulla strada e ...

Fiorentina - Corvino : 'Offriamo il rinnovo a Badelj - se parte va alla Roma. Non dobbiamo cedere - infatti Chiesa...' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...