Rivelati gli incassi del tour di Lady Gaga | buon risultato nonostante i tanti concerti

Rivelati i primi dettagli del firmware 5.50 su PlayStation 4 con una nuova modalità “supersampling” : Sony ha iniziato a inviare la prima beta del firmware 5.50 su PlayStation 4, la cui registrazione era disponibile a gennaio .Questo aggiornamento porta alcuni miglioramenti al sistema di notifiche,è possible nascondere i giochi acquistati nella libreria ma al momento NON è ancora possibile cambiare nick.La funzione più importante di questa beta sarebbe l’opzione di forzare il supercampionamento in PS4 Pro : “La modalità ...

"Fammi vedere che sai fare - basta che non ci scoprano". Rivelati gli audio hot del Prof. di Riccione : "Il tuo amore me lo devi dimostrare". Da pettegolezzo a scabrosa rivelazione, sono più o meno queste le dichiarazioni trapelate dai messaggi vocali di un professore a una studentessa 15enne di un istituto superiore di Riccione."Puoi farmi vedere quello che sai fare - prosegue il messaggio audio - ma senza farlo sapere. basta che non ci vedano".Sul comportamento del docente la Procura di Rimini ha aperto ora un fascicolo d'indagine per ...

Rivelati nuovi dettagli su specifiche e data di lancio di RED Hydrogen One : Sono stati finalmente Rivelati nuovi dettagli riguardanti le specifiche tecniche e la data di lancio di RED Hydrogen One. Lo smartphone avrà display da 5,7 pollici QHD olografico e Snapdragon 835. Ad aprile potrebbe esserci un evento per chi lo ha pre-ordinato (parte da $1.195), per tutti gli altri arriverà in estate. L'articolo Rivelati nuovi dettagli su specifiche e data di lancio di RED Hydrogen One è stato pubblicato per la prima volta su ...

Assassin’s Creed Origins - Rivelati dettagli del DLC Gli Occulti - ambientazione e novità : Assassin's Creed Origins ha in serbo parecchie sorprese per il primo DLC che uscirà il 23 gennaio, Gli Occulti. Grazie a una sessione di domande e risposte da parte di Ubisoft sappiamo molto di più su cosa aspettarci nell'espansione, che prende luogo nel Sinai, una regione montuosa occupata dai militari romani. I giocatori controlleranno ancora Bayek e saranno mantenuti tutte le abilità e progressi nel gioco, ma anche l'equipaggiamento. Non ...

Gli "scheletri nell'armadio di USA e Arabia Saudita Rivelati dall'ex primo ministro Qatar - : ... il comitato della Coppa del Mondo del Qatar 2022 fece una donazione di 500.000 dollari alla Clinton Foundation nel 2014). In un'intervista alla TV del Qatar, bin Jaber al-Thani rivela che il suo ...

Rivelati dettagli su reggiseni di Elisabetta : azienda perde "sigillo reale" : Dopo 58 anni la Rigby & Peller, azienda londinese che produce lingerie di lusso, ha perso il prestigioso 'Royal warrant', il certificato di fornitore ufficiale di Buckingham Palace . La decisione è ...

Rivelati dettagli su reggiseni di Elisabetta : azienda perde sigillo reale : Dopo 58 anni la Rigby & Peller, azienda londinese che produce lingerie di lusso, ha perso il prestigioso "Royal warrant", il certificato di fornitore ufficiale di Buckingham Palace.La decisione è stata presa dopo che l'azienda ha rivelato in un libro i dettagli dei reggiseni che venivano forniti a Sua Maestà la regina Elisabetta. Autrice del libro, intitolato "Storm in a D-Cup" (tempesta in una ...

Samsung Galaxy S9 - Rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto pantareinews.com Samsung Galaxy S9, rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors É sempre più vicina l'uscita dei Samsung Galaxy S9 e ...

Call of Duty : WWII - Rivelati i contenuti gratuiti di gennaio per gli abbonati Twitch Prime : Gli utenti che avranno collegato il proprio account del gioco a quello del servizio premium della piattaforma di streaming potranno ottenere questo mese una skin per le armi e due casse ...

The Last of Us : Part II Rivelati nuovi dettagli alla PlayStation Experience : Durante un panel tenutosi alla PlayStation Experience di Anaheim, riferisce Dualshockers, Il direttore del gioco Neil Druckmann, il co-sceneggiatore Halley Gross e le voci di Ellie e Joel Ashley Johnson e Troy Baker sono saliti sul palco dando il via alla discussione.Hanno ribadito che in The Last of Us: Part II nessuno è al sicuro, questo include anche Ellie e Joel stessi. Gross, che ha scritto prevalentemente per la televisione prima di ...

