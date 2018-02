Risultato storico per i pattinatori nordcoreani che si aggiudicano un posto nella finale

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Sottoposti a una pressione disumana e messi sotto la lente d'ingrandimento, gli unici due atleti d'élite a rappresentare la Corea del Nord hanno dato dimostrazione del loro valore, mettendo in scena la loro miglior performance di sempre e riaccendendo l'entusiasmo in uno stadio mezzo vuoto. Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik non hanno mancato l'appuntamento con la storia di due Paesi alle prese con prove tecniche di riunione, sul campo dei Giochi di PyeongChang.Le chance di ottenere una medaglia sono pressoché nulle, ma il 25enne e la 19ennenon sembrano essere interessati alla medaglia, vogliono solo entratetop 16 deidi figura delle Olimpiadi. E, per ora, ci sono riusciti alla grande, piazzandosi undicesimi (nel programma corto) con ben 69.40 punti, loro personalissimo record personale, e guadagnandosi l'accesso anche al programma libero di ...