Rischio di nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia

Scrutini a Rischio - nuova protesta degli insegnanti contro la sentenza del Consiglio di Stato su graduatorie : Gli Scrutini quest’anno saranno a rischio. Da lunedì molti insegnanti potrebbero decidere di non sedersi al tavolo con i colleghi per compilare le pagelle. A lanciare questa protesta è ancora una volta l’Anief. Dopo lo sciopero dell’8 gennaio ora il sindacato capitanato da Marcello Pacifico ha proclamato questa nuova fase di protesta. Il motivo è sempre lo stesso: far sentire la voce di maestre e maestri contro la sentenza del Consiglio di Stato ...

Conti correnti a Rischio? I rincari sono già realtà - una nuova tassa pure : Secondo una ricerca del Centro studi di Unimpresa sull'andamento delle riserve delle famiglie e delle...

Papua Nuova Guinea : l’isola vulcanica Kadovar potrebbe collassare nell’oceano : Rischio di enormi valanghe di detriti e tsunami [GALLERY] : 1/11 ...

Vulcano - isola della Papua Nuova Guinea in eruzione. Migliaia di evacuati e Rischio tsunami - le immagini : Voli cancellati e Migliaia di persone evacuate dalle isole intorno a Kadovar, vicino alla costa settentrionale di Papua Nuova Guinea, per l’eruzione dell’isola vulcanica che ha oscurato il cielo con vapore e cenere. Anche le imbarcazioni in navigazione in quell’area del Pacifico meridionale hanno ricevuto l’indicazione di tenersi lontane dall’isola. Kadovar, la sommità sommersa di un Vulcano, ha iniziato a eruttare il 5 gennaio e gli ...

Intel : scoperta una nuova vulnerabilità che mette a Rischio gli utenti Video : Da un po' di giorni #Intel è al centro dell'attenzione. Sempre più spesso vengono fatte scoperte e ricerche che svelano vulnerabilita' e bug [Video] di #sicurezza che mettono a rischio la #privacy degli utenti. Proprio ad inizio anno, un paio di settimane fa, ha fatto il giro del mondo la notizia connessa a problemi di sicurezza esistenti da circa 20 anni sui processori dei nostri computer e dispositivi portatili. Ma, questa volta, i ricercatori ...

Embraco - una nuova speranza per i 497 a Rischio licenziamento : C'è un piccolo barlume di speranza per i 497 lavoratori di Riva di Chieri pochi giorni fa raggiunti dalla

Meteo USA : una nuova tempesta porterà tanta neve nel Midwest - Rischio di ghiaccio e inondazioni nel nord-est [MAPPE] : 1/5 ...

Periferie - report del Parlamento : ‘Disagio e conflitti sociali per 15 milioni di italiani’ A Roma ‘Rischio nuova Terra dei fuochi’ : Un investimento di 25 miliardi in 10 anni per la rigenerazione urbana delle Periferie italiane. E poi coordinamento delle forze di polizia, lotta alle occupazioni abusive, ripensamento e rinnovamento urbanistico dei quartieri, arrivando anche alle demolizioni e alle ricostruzioni (con criteri moderni) dei vecchi complessi popolari. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle ...

Cina - Rischio terrorismo per la Nuova Via della Seta : Ma le cose non stanno sempre così: i corridoi di trasporto attraversano spesso alcuni dei paesi più instabili del mondo e …

Maltempo : nuova allerta per neve in Piemonte - Rischio valanghe : Arpa Piemonte rende noto che nelle prossime ore permane una situazione di allerta gialla per neve sulle pianure del Cuneese, dove le precipitazioni saranno a carattere nevoso per tutta la giornata e determineranno disagi alla viabilità e possibili interruzioni dei servizi. Le precipitazioni nevose accompagnate dal forte vento sulle zone nordoccidentali e dal rialzo termico in quota sul settore sudoccidentale determinano un aumento del pericolo ...

Steinhoff - trema pure Goldman Sach. Debiti 18 miliardi. Rischio nuova Enron : Le banche coinvolte negli affari Steinhoff sono tutte di primissimo piano, come quella d'affari Goldman Sachs, ma è coinvolta anche la Bce per il maxi acquisto di un bond.

Nuova allerta meteo in Campania. La protezione civile : piogge e Rischio frane : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo che interesserà parte della Campania a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. In particolare, la ...