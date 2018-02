Rimborsi M5S | sono 10 i nomi coinvolti Beppe Grillo | Ci sono rimasto male ma

M5S - caos Rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

M5S - Grillo a Roma : 'Il caso Rimborsi? Ci favorirà' : Intanto domani Luigi Di Maio, a quanto si apprende, si recherà al Ministero dell'economia alle 9 per chiedere un elenco più dettagliato dei versamenti devoluti dai 5 stelle al fondo per le Pmi.

M5s - Ruocco a Tgcom24 : “Sui Rimborsi occorre fare subito chiarezza” : M5s, Ruocco a Tgcom24: “Sui rimborsi occorre fare subito chiarezza” La deputata pentasetellata attacca Renzi: “Non accetto la malafede di chi ci mette sullo stesso piano dei protagonisti di Tangentopoli” Continua a leggere L'articolo M5s, Ruocco a Tgcom24: “Sui rimborsi occorre fare subito chiarezza” sembra essere il primo su NewsGo.

Rimborsi M5S - Di Maio : "Sarà boomerang per gli altri partiti". Borrelli lascia : E' uno dei 3 soci dell'associazione Rousseau. I primi 5 nomi di chi non è in regola pubblicati sul blog. Il fuoriuscito Pizzarotti attacca: "Vogliono combattere l'evasione e non riescono a controllare ...

Rimborsi M5S - la magistrale inchiesta delle Iene non sarebbe stata possibile senza la riforma Madia : Quella delle Iene sui Rimborsi Cinquestelle è stata un'inchiesta magistrale. Un saggio del giornalismo migliore, che scava nei fatti e non guarda in faccia a nessuno. Tuttavia, senza la riforma della Pubblica amministrazione che porta il nome di Marianna Madia, quell'inchiesta non sarebbe mai stata possibile.E' grazie a uno dei decreti attuativi della riforma, infatti, che le Iene hanno potuto accedere ai dati del Fondo per il ...

M5s - Ruocco : 'Sui Rimborsi occorre fare subito chiarezza' : La deputata pentasetellata attacca Renzi: "Non accetto la malafede di chi ci mette sullo stesso piano dei protagonisti di Tangentopoli"

M5S - i furbi dei Rimborsi : «Rinunciamo all’elezione». Ma non si può per legge : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

M5S : Anzaldi - verifica Rimborsi grazie a riforma Madia - Cecconi votò contro : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “L’inchiesta delle Iene su #RimborsopoliM5S nasce dalle rivelazioni di un ex attivista M5s. Per verificare quali siano stati i contributi effettivamente versati, sia alcuni giornalisti che il partito di Di Maio hanno presentato istanza di accesso agli atti. Accesso reso possibile grazie al Foia – diritto di conoscere, introdotto dal Governo Renzi con la riforma della pubblica amministrazione ...

M5S - i furbetti dei Rimborsi “Rinunciamo all’elezione” - ma non si può per legge Chi sono : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

M5S : vertici ‘salvano’ Lezzi - non c’è dolo su Rimborsi : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – I probiviri valuteranno anche il suo caso, ma contro Barbara Lezzi, a quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà nessuna procedura sanzionatoria per l’affaire rimborsi nato dal servizio delle Iene. Secondo i piani alti grillini, infatti, nell’operato della senatrice salentina”non c’è dolo”, ma solo un errore dovuto a negligenza. Questo tanto più, viene spiegato, che ...

Rimborsi M5S - base con Di Maio e insulti alle Iene : Ventiduemila condivisioni in meno di un'ora e cinquemila commenti. Il post in cui Luigi Di Maio intervIene su Fb sul caso restituzioni nel M5S , con tanto di numeri su quanto restituito in questi anni,...

M5S - sfottò di Berlusconi sui Rimborsi pentastellati : “Onestà - onestà. Se vince Di Maio vi mando cartolina da lontano” : Cosa ne pensa del caso rimborsi del Movimento 5 stelle? “Onestà, onestà”. Sceglie una battuta Silvio Berlusconi, alzando le mani e allargando il sorriso, per rispondere ad una domanda sulla vicenda che ha investito il M5S. Poi dal palco Berlusconi di ‘Confcommercio’ afferma: “Ci sono voci in giro che ci deve essere un altro dietro a Di Maio, il magistrato più spinto della sinistra italiana, che potrebbe essere il ...

M5S : caso Rimborsi infiamma chat eletti - ammanchi post 2015 : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il caso rimborsi che sta facendo tremare il M5S irrompe nelle chat dei parlamentari grillini. Pochi i commenti sul caso -Andrea Cecconi e Claudio Martelli, i due parlamentari ‘pizzicati’ dalle Iene, non figurano nelle rispettive chat- complice il fatto che qualcuno ha ricordato prontamente ai compagni che le conversazioni finiscono spesso in pasto ai cronisti. Sono in molti a interrogarsi in queste ...