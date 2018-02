Scandalo Rimborsi - Di Maio : “Il buco è di 800mila euro. Sarà la settimana dell’orgoglio M5S” : Dopo aver incassato il colpo dello Scandalo rimborsi abbattutosi sul Movimento Cinque Stelle a una manciata di giorni dalle elezioni politiche, Di Maio passa al contrattacco. «Per quanto mi riguarda si apre la settimana dell’orgoglio Cinquestelle», annuncia il leader in un video su Facebook. «Con questi numeri chiedo a tutti i nostri parlamentari ...

Rimborsi M5s - Di Maio : "Concluse le verifiche - sono 8 i parlamentari morosi" : Il candidato premier per i 5 Stelle: "Alcuni ci hanno negato l'autorizzazione per avere accesso agli atti, il calcolo dell'ammanco deriva da un incrocio di dati"

Rimborsi M5s - Di Maio presenta la lista dei morosi : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse. Queste persone che non hanno donato i soldi dei loro stipendi per noi si autoescludono dal M5S”. Così Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nella sede del comitato elettorale 5 Stelle del caso rimborsopoli nel M5S.“Dalle verifiche che abbiamo fatto tra i conti del Mef e i conti che sono sul nostro sito – ha proseguito, ...

Rimborsi M5s - quasi 800mila euro di 'ammanchi'. Di Maio : 'Settimana dell'orgoglio'. Salvini ironico : contano gli scontrini : ' Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari'. Di Maio ha spiegato che tra i parlamentari citati, Ivan della Valle ...

Restituzioni M5s - chi sono i 10 accusati di aver mentito sui Rimborsi e come si difendono. Della Valle ha tenuto 200mila euro : Non solo i già silurati Andrea Cecconi e Carlo Martelli, pure i reo confessi Maurizio Buccarella e Ivan Della Valle. O le parlamentari Giulia Sarti e Barbara Lezzi. Il caso delle mancate Restituzioni nel Movimento 5 stelle non è ancora finito. Nelle scorse ore le Iene hanno pubblicato un’anticipazione con dieci nomi messi sotto accusa dalle rivelazioni che loro dicono essere arrivate da un ex attivista. Lo staff sta continuando a ...

Sondaggi - la Lega aumenta dopo i fatti di Macerata. Il M5s non perde niente dopo lo scandalo Rimborsi. Il Pd cala ancora : I fatti di Macerata lasciano il segno sulla Lega. La vicenda dei rimborsi del fondo delle Piccole e medie imprese lascia il suo sul Movimento Cinque Stelle. Tuttavia i Sondaggi di questi giorni non dicono niente di quello che ci si può aspettare. Il partito di Salvini, infatti, guadagna dopo il caso di Luca Traini e dopo la marcia antifascista. Il M5s perde solo qualche decimale dopo lo scandalo dei bonifici dei parlamentari, emessi e poi ...

M5s - inchiesta inchioda i grillini 50 milioni di Rimborsi dallo StatoTutti i nomi dei deputati coinvolti : Un'inchiesta di Panorama svela che, dal 2013 al 2017, i parlamentari grillini hanno ricevuto più di 50 milioni di rimborsi. Ecco tutti i nomi dei politici coinvolti nel caso che inchioda il M5s Segui su affaritaliani.it

M5s - Inchiesta Panorama : 50milioni di Rimborsi dallo Stato : Roma, 14 feb. , askanews, Dall'inizio della legislatura a dicembre 2017 i parlamentari M5s hanno avuto più di 50 milioni di rimborsi. Lo rivela Panorama nel numero in edicola domani 15 febbraio. Il ...

Rimborsi M5s - Renzi : “C’è chi non sa controllare se stesso e vuole controllare il paese” : “Sono pronto ad un confronto all’americana sulle tasse, tanto non lo fa nessuno e non credo di puzzare. In tutta Europa fanno i confronti io l’ho chiesto e niente. L’ho chiesto a Salvini, l’avevo fissato giovedì e mi ha detto lo faccio con la Boldrini, Di Maio non so dove sia, sarà a controllare…..no perché c’è chi non riesce a controllare se stesso e vuole controllare i conti del paese ma questo glielo ...