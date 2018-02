Restituzioni M5s | chi sono i 10 accusati di aver mentito sui rimborsi e come si

Restituzioni M5s - chi sono i dieci accusati di aver mentito sui rimborsi e come si difendono : Non solo i già silurati Andrea Cecconi e Carlo Martelli, pure i reo confessi Maurizio Buccarella e Ivan Della Valle. O le parlamentari Giulia Sarti e Barbara Lezzi. Il caso delle mancate Restituzioni nel Movimento 5 stelle non è ancora finito. Nelle scorse ore le Iene hanno pubblicato un’anticipazione con dieci nomi messi sotto accusa dalle rivelazioni che loro dicono essere arrivate da un ex attivista. Lo staff sta continuando a ...

Restituzioni M5s - Travaglio vs Richetti (Pd) : “Candidate 29 indagati - più di Forza Italia. E date lezioni?”. “Parli come Rocco Casalino” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna. La miccia del dibattito è il caso sulle mancate Restituzioni, che ha travolto il M5s, vicenda sulla quale Richetti è tranchant: “Il problema qui è aver assistito per 5 anni a persone che davano lezioni sull’onestà, loro requisito fondamentale, e scoprire che ...

Restituzioni M5s - Bersani : “Fare gli arcangeli con la spada sguainata è un boomerang” : “Il caso Rimborsopoli del M5s? C’è un problema strutturale nei Cinque Stelle. Si descrivono sempre fuori in un altro mondo, il mondo dei Cinque Stelle, con la moralità Cinque Stelle, le leggi a Cinque Stelle, ma se fai così devi farti anche la Guardia di Finanza Cinque Stelle e i Carabinieri Cinque Stelle“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Pier Luigi Bersani, candidato di Liberi e Uguali. “Si può essere perbene ...

Restituzioni M5s - Di Battista : “Sono molto incazzato. Ma io ho diritto di esserlo - partiti sanguisughe devono tacere” : “Il caso Rimborsopoli M5s? Ovviamente coloro che hanno ammesso la vicenda li conosco. Non me lo aspettavo e infatti sono molto incazzato”. E’ l’amaro commento di Alessandro Di Battista, deputato uscente del M5s, al caso che ha travolto il movimento. Ospite di Dimartedì (La7), il parlamentare aggiunge: “Mi sto facendo il giro d’Italia da non candidato per spiegare un programma e, anziché parlare delle nostre proposte, ora mi tocca parlare di ...

Restituzioni M5s - Grillo : “Ci sono rimasto male”. E ai 10 accusati regala un libro : “Come smettere di fare schifo” : “In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama Sindrome compulsiva di donazione retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi.Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate ...

Restituzioni M5s - Di Maio : “Chiesti documenti al ministero - faremo vedere bonifici”. Borrelli : “Invenzioni su di me” : Mentre i vertici del M5s proseguono le verifiche per comprendere quanti parlamentari abbiamo barato sui rimborsi, è il giorno delle repliche delle persone finite nel mirino. Da David Borrelli a Barbara Lezzi, alcuni di coloro che sono finiti sotto accusa rispondono con la propria versione. E nelle nelle stesse ore Luigi Di Maio annuncia “oggi faremo vedere tutto”. “Stamattina presentiamo al ministero dell’Economia tutte le ...

False Restituzioni M5s - i nomi dei primi 10 parlamentari : Roma, 13 feb. , askanews, 'Ecco i primi 10 nomi. Secondo la fonte delle Iene ad avere falsificato le restituzioni di parte degli stipendi al Fondo per il microcredito, sarebbero stati questi ...

Bufera Restituzioni M5s - Di Maio : 'Boomerang per gli altri partiti' : "Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando". Davanti al comitato elettorale, Luigi Di Maio parla così della Bufera sulle mancate restituzioni di quote da parte di ...

Caso Restituzioni - M5s : “Dai primi controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Caso Restituzioni M5s - il portavoce di Renzi corregge Renzi : “Ovviamente paragone Di Maio-Craxi non sta in piedi” : Il paragone Di Maio-Craxi? “Ovviamente non sta in piedi. Mi scuso con chi si è sentito offeso”. A dirlo è lo stesso portavoce di Matteo Renzi, dopo che, intervistato “Otto e mezzo” su La7, aveva attaccato il leader grillini paragonandolo addirittura a Craxi: “Vuole allontanare le mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta”, ha detto. “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Oggi ...

M5s - caso Restituzioni : manca più di un milione. Toninelli : “Verifiche su di me? Spero su tutti” : Una corsa contro il tempo per verificare quanto effettivamente non è stato versato e chi ha mentito sui bonifici. I vertici e lo staff del Movimento 5 stelle sono al lavoro per cercare di ricostruire di quanti soldi si parla effettivamente e per individuare i responsabili. Dopo l’ammissione del deputato Andrea Cecconi e del senatore Carlo Martelli, ieri sera c’è stata l’autosospensione di Maurizio Buccarella. Ma i nomi sono di ...

M5S - Restituzioni truffa – Renzi : “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa” : “Mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta. Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, a “Otto e mezzo” su La7, commenta così la decisione del candidato premier del M5s di buttare fuori dal MoVimento tutti coloro che dovessero risultare responsabili di aver barato sui rimborsi. I conti non tornano, il “buco” si allarga. Con il passare delle ore i 200mila ...

M5S - il caso delle Restituzioni di Cecconi e Martelli. Buffagni : “Via i mercanti dal tempio”. Le Iene : “Ce ne sono altri” : Non solo Andrea Cecconi e Carlo Martelli. sono almeno una decina i parlamentari Cinque Stelle che avrebbero fatto finta di versare una parte del proprio stipendio al Fondo per le Pmi, sul quale non sarebbero confluiti tutti i fondi dichiarati. È quanto sostIene un ex attivista che ha deciso di parlare a Le Iene, che domenica sera ha mandato in onda sul proprio sito il servizio nel quale vengono accusati il capogruppo alla Camera, Cecconi, e il ...

M5s - Cecconi e Martelli lasciano dopo irregolarità su "Restituzioni" : dopo Dessì altri due casi di candidcati M5s che "rinunceranno" una volta eletti. Ma la procedura è complessa.