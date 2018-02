Renzi su La7 | ' Da M5S moralismo double face Di Maio non mi vuole incontrare' Video

Sondaggio Emg Acqua per TgLa7 - Matteo Renzi e Pd spappolati : effetto Macerata - chi vola e chi affonda : Sono i primi segni dell'' effetto Macerata ': Matteo Renzi , Pd e centrosinistra letteralmente spappolati , spariti. È pazzesco il verdetto del Sondaggio Emg Acqua per il TgLa7 di Enrico Mentana , ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 gennaio : Boschi a Bolzano - seggio da 6 miliardi. Agcom striglia La7 - non la Rai di Renzi : Giglio La Bosken avrà il suo costoso seggio di deputata a Bolzano Voleva il collegio di Firenze, è riuscita ad avere quello altoatesino blindato dalla Svp (a cui i governi dem hanno Fatto ogni possibile favore) di Wa. Ma. e Ma. Pa. Indagati&Impuniti Spa di Marco Travaglio Visto che criticare una sentenza, specie se ci sono di mezzo il Fatto e la trattativa Stato-mafia, costa 150 mila euro (per fortuna solo in primo grado: confidiamo ...