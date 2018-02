Real rimonta 3-1 il Paris SG Liverpool passeggia a Porto | 0-5

Calcio - Champions League 2018 : che rimonta del Real Madrid sul PSG. Il Liverpool ne fa 5 al Porto : Serata spettacolare e piena di gol la seconda per quanto riguarda gli ottavi di andata per la Champions League. In scena, come di consueto, due incontri: un totale di nove reti messe a segno, media altissima. Il Real Madrid vince di rimonta nel big match con il PSG e mette (quasi) in cassaforte il passaggio del turno. Mostruoso il Liverpool in casa del Porto. Al Santiago Bernabeu si sfidavano due delle squadre favorite in chiave vittoria finale. ...

Liga - Real Sociedad-Barcellona 2-4 : Suarez show - rimonta blaugrana : SAN SEBASTIAN (Spagna) - Nel giorno in cui cade per la prima volta il Manchester City, il Barcellona di Valverde rischia di far compagnia alla squadra di Guardiola, ma alla fine rimette in piedi una ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 – Real Madrid in finale! Che battaglia con l’Al-Jazira - decidono Ronaldo e Bale in rimonta : Il Real Madrid ha conquistato la qualificazione alla Finale del Mondiale per Club 2017: sabato pomeriggio affronterà il Gremio per tornare sul tetto del Pianeta. I Campioni d’Europa hanno dovuto faticare più del dovuto per sconfiggere 2-1 il piccolo Al Jazira nella semifinale giocata ad Al Ain (Emirati Arabi Uniti). Il portiere Ali Khaseif è stato miracoloso nei primi dieci minuti con una serie di interventi pazzeschi su Ronaldo, Modric, ...