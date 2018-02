Real Madrid-Psg live | i risultati di Champions League

Real Madrid-Psg - l’attaccante Neymar ‘abbatte’ l’arbitro Rocchi [VIDEO] : Si è conclusa la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Psg, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Gli ospiti passano in vantaggio con Rabiot, poi episodio a favore della squadra di Zidane e pareggio con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Il Psg sembra controllare e gioca meglio degli avversari, quando il punteggio sembra indirizzato verso l’1-1, ancora il portoghese ...

Calcio - Champions League 2018 : che rimonta del Real Madrid sul PSG. Il Liverpool ne fa 5 al Porto : Serata spettacolare e piena di gol la seconda per quanto riguarda gli ottavi di andata per la Champions League. In scena, come di consueto, due incontri: un totale di nove reti messe a segno, media altissima. Il Real Madrid vince di rimonta nel big match con il PSG e mette (quasi) in cassaforte il passaggio del turno. Mostruoso il Liverpool in casa del Porto. Al Santiago Bernabeu si sfidavano due delle squadre favorite in chiave vittoria finale. ...

Il Real Madrid si ‘trasforma’ in Champions League - rimonta con Cristiano Ronaldo protagonista e Psg ko : Liverpool già ai quarti - Porto umiliato [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Real Madrid - Paris Saint Germain 1-1 : la sfida stellare : Nuova serata di calcio internazionale. Allo stadio Santiago Bernabeu, il Real Madrid, detentore della Champions League, ospita i francesi del Paris Saint Germain. Una delle sfide più interessanti e spettacolari di questi ottavi di finale. sfida stellare con i 2 attacchi 'atomici'. Da una parte Ronaldo-Benzema-Isco, dall'altra Neymar-Cavani-Mbappé. Champions, Real - Paris Saint Germain: le formazioni ufficiali Real Madrid (4-3-3): Navas; Nacho, ...

Gol Rabiot - il Psg scatta : clamoroso vantaggio contro il Real Madrid - poi Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Gol Rabiot – Si sta giocando la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, grande match quello tra Real Madrid e Psg. La partita si apre con il botto, la squadra di Zidane prova a fare subito la partita e mette in seria difficoltà i francesi. Al 33′ la partita svolta, il Psg passa subito in vantaggio, ci pensa Rabiot a sbloccare il risultato. Poi ancora Cavani pericolosissimo, arriva la reazione del Real ...

