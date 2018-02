Quando la scienza incontra la letteratura

Real bodies - Quando uno spettacolo (di dubbio gusto) si veste da scienza : Real bodies una mostra, come recita enfaticamente la pubblicità, “che rimane nel cuore e nella testa per i suoi contenuti Reali, tanto Reali da trovarsi ad essere come dei Leonardo da Vinci alla scoperta del mistero del corpo umano”. In Realtà una mostra, a mio avviso, molto ambigua, che non credo venga scelta dai visitatori per una Reale sete di conoscenza, ma per esorcizzare la morte e la violenza in un periodo storico tanto truce e ...