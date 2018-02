Qualcomm annuncia il primo modem LTE a 2Gbps al mondo

Qualcomm annuncia il modem Snapdragon X24 LTE con velocità di download fino a 2 Gbps : Qualcomm annuncia il nuovo modem Snapdragon X24 LTE, il primo con processo produttivo FinFET a 7 nm e in grado di raggiungere velocità in download fino a 2 Gbps e in upload fino a 316 Mbps: ecco qualche dettaglio aggiuntivo, in attesa della dimostrazione al MWC 2018. L'articolo Qualcomm annuncia il modem Snapdragon X24 LTE con velocità di download fino a 2 Gbps è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.