Il vento non dà tregua allo Yongpyong Alpine Centre. Dopo la tregua del martedì, con la disputa della combinata maschile, non c'è stato nulla da fare per lofemminile. Gara cancellata. dopo due spostamenti (prima di mezz'ora, poi di un'ulteriore ora) durante i quali la furia degli elementi non si è placata. Non ancora deciso il giorno in cui sarà recuperata. Il calendario comincia, infatti, a essere intasato. Già domani sono previste due gare: il gigante femminile e la libera maschile (rinviata domenica).(Di mercoledì 14 febbraio 2018)