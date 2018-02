Protesta dei richiedenti asilo | Nella struttura manca il wi-fi

L'Isola dei famosi 2018 - scatta la Protesta : 'Basta Eva - hai stufato!' Video : L'#isola dei famosi 2018 sta monopolizzando tutti i programmi televisivi di questi ultimi giorni. In verita' fa più discutere quello che sta succedendo in Italia. I naufraghi rimasti in Honduras non sono ancora riusciti, almeno per il momento, a catalizzare l'attenzione su di loro. Isola dei famosi, sui social scoppia la protesta: 'Basta Eva, hai stufato!' In questi giorni stiamo assistendo davvero ad una cosa assurda. Eva Henger si fa paladina ...

L'Isola dei famosi 2018 - scatta la Protesta : 'Basta Eva - hai stufato!' : L'Isola dei famosi 2018 sta monopolizzando tutti i programmi televisivi di questi ultimi giorni. In verità fa più discutere quello che sta succedendo in Italia. I naufraghi rimasti in Honduras non sono ancora riusciti, almeno per il momento, a catalizzare l'attenzione su di loro. Isola dei famosi, sui social scoppia la protesta: 'Basta Eva, hai stufato!' In questi giorni stiamo assistendo davvero ad una cosa assurda. Eva Henger si fa paladina ...

La Protesta dei lavoratori dell'Embraco arriva al Festival di Sanremo : Una delegazione di lavoratori dell'Embraco è arrivata nella sala stampa del Festival di Sanremo per leggere un comunicato e lanciare un appello anche ai conduttori affiché vengano accesi i riflettori sulla loro...

'Non vogliamo l'Anastasia' : ecco le motivazioni della Protesta dei migranti : La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Mantova. Il fatto è accaduto giovedì 8 febbraio nella struttura per migranti Cas di Roncolevà, situata nei pressi di Castelbelforte comune in provincia di Mantova. Alcuni ospiti della cooperativa hanno dato vita a una protesta per ottenere il diritto all'abbonamento a Sky per seguire le partite di calcio. Giovedì mattina presto, venti migranti richiedenti asilo politico, si sono riuniti all'esterno ...

Sanremo 2018 - Protesta dei centri antiviolenza : “Michelle Hunziker fa pubblicità alla sua associazione” : “Consentire a Michelle Hunziker di utilizzare la platea di Sanremo per distribuire un gadget riferibile all’associazione con cui condivide la titolarità con l’avvocata Giulia Bongiorno quando questa è in campagna elettorale non ha nulla a che fare con la sensibilizzazione del pubblico al tema della violenza contro le donne. A noi sembra un malcelato e fintamente ingenuo tentativo non solo si sostenere la campagna elettorale di Bongiorno, ma ...

Erdogan incontra il Papa in Vaticano. In dono dal Pontefice l’angelo della pace. Protesta dei curdi : scontri | : Il presidente turco ha poi continuato il suo giro di incontri vedendo Mattarella e Gentiloni. In serata, poi, la cena con imprenditori italiani che più investono in Turchia

Erdogan a Roma - la Protesta dei curdi : “Massacra donne e bambini e nessuno dice nulla” : Mentre il leader turco, Erdogan viene ricevuto dal papa a Castel Sant’Angelo la comunità curda protesta contro lo sterminio del loro popolo. In piazza anche bandiere e uno striscione con il volto di Ocalan. Esposte diverse foto di bombardamenti e bambini feriti. I manifestanti intonano cori “Ieri Hitler oggi Erdogan“. “Grazie al popolo italiano che è accanto ai curdi – ha detto al megafono Rudi – vengo da ...

Lega - la Protesta dei tifosi della Sampdoria : MILANO - 'Senza noi valete niente, il calcio è zero senza la sua gente!'. Dietro questo striscione a lettere gialle su sfondo nero, esposto in strada di fronte alla sede della Lega Serie A, una decina ...

Striscia la Protesta dei diplomati magistrali : tutte le date : I diplomati magistrali continuano la mobilitazione nazionale che li vedrà impegnati domani 3 febbraio, alle 9, a Parma in Piazza Garibaldi. In occasione di una visita della ministra Fedeli diversi coordinamenti e sindacati convergeranno sul posto a fare il comitato d’accoglienza. Il giorno successivo, domenica 4 febbraio alle 10,30, a Bologna presso il Circolo Arci […] L'articolo Striscia la protesta dei diplomati magistrali: tutte ...

Rincari A24 - la Protesta dei sindaci irrompe alla presentazione di Rivoluzione Cristiana. E scatta il battibecco con Rotondi : “Divertente siparietto stamattina in piazza Montecitorio: alle ore 11.30 Gianfranco Rotondi doveva presentare i candidati della sua “Rivoluzione Cristiana”, ma un sit-in di sindaci di Lazio e Abruzzo, infuriati per i Rincari dei pedaggi della A24, lo ha bruscamente interrotto. “Ancora giriamo con certi personaggi” – hanno gridato al microfono. Poi, l’ex ministro è stato chiamato dai primi cittadini ad ...

Rincari pedaggi autostrade A24-A25 - Protesta dei sindaci a Montecitoio : Roma - Sit in di protesta contro il rincaro delle tariffe sulle autostrade A24 e A25: lo hanno organizzato per questa mattina a Roma, davanti a Montecitorio, sindaci di Lazio e Abruzzo nell'ambito della mobilitazione con cui si chiede al ministero delle Infrastrutture di cancellare l'aumento, di circa il 13%. I sindaci dicono no alla proposta del ministero di applicare sconti del 20% ai pendolari, comunque sarebbe un carico ...

La Protesta davanti palazzo dei Normanni contro la discarica di Agira - presentate tre mozioni 5 stelle all'Ars (VIDEO) : Hanno seguito in diretta streaming la seduta dell'Aula all'Ars su un maxischermo montato nel piazzale antistante palazzo dei Normanni, a Palermo per dire no alla discarica di rifiuti speciali ad Agira (En). Un centinaio di ...

La Protesta dei magistrati onorari : senza porto d'armi siamo a rischio : 'Mentre la giustizia va in pezzi il Ministero della Giustizia si preoccupa di emanare una circolare di ben cinque pagine, datata 16 gennaio 2018, per disporre il ritiro ai magistrati onorari del ...