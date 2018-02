Pronto Soccorso Modica sarà il più tecnologico della provincia

Bimba nasce nel Pronto Soccorso : applausi tra i pazienti in attesa da ore : Il primo vagito è stato accolto da un’esplosione di gioia. Nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi è scattato un applauso scrosciante quando è venuta al mondo una Bimba che aveva troppa fretta di venire...

Ospedale San Paolo di Milano : come arrivare - indirizzo - prenotazioni - Pronto Soccorso e orario visite : L’ Ospedale San Paolo di Milano si è formato dall’unione amministrativa delle precedenti Azienda Ospedaliera San Paolo e Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo. Oggi la struttura assume la forma della lettera H ed è divisa in 3 blocchi : blocco A che si trova a sinistra dell’ingresso principale ed ospita i reparti di degenza. Il blocco B si trova a destra dell’ingresso principale ed ospita anch’esso reparti ...

Bari - inviata Tg1 colpita con uno schiaffo dalla moglie di un boss : è al Pronto soccorso : Mariagrazia Mazzola è stata ferita mentre lavorava a un servizio sulla criminalità barese: poco prima aveva intervistato Don Ciotti, a Bari per una...

Napoli - operatore socio-sanitario picchiato nel Pronto soccorso : Un operatore socio-sanitario è stato aggredito questa notte mentre effettuava il proprio turno di lavoro, nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. Il 50enne napoletano, in servizio da tre ...

Pronto Soccorso Modica : riunione Asp : Una riunione con i vertici della sanità e delle istituzioni è stata fissata lunedì all'Asp per parlare dei lavori del Pronto Soccorso di Modica

Veneto : Regione - percorso su misura nei Pronto Soccorso per donne vittime di violenze (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’organizzazione del percorso , i contenuti, il calendario e le modalità organizzative dei corsi (è già partita la prima fase, cioè la formazione dei formatori per ogni pronto soccorso ) saranno presentati agli operatori dell’informazione giovedì 8 febbraio, nella sala poli

Veneto : Regione - percorso su misura nei Pronto Soccorso per donne vittime di violenze : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - Un percorso dedicato ad accogliere le donne che subiscono violenza sin dal momento in cui arrivano al pronto soccorso fino ai centri antiviolenza e alle case ‘rifugio’. Questo l'obiettivo del percorso di formazione per i ‘professionisti dell’emergenza’ che la Regione Ve