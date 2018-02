Presentata la nuova la disciplina del traffico mercantile nel porto di Livorno

Presentata la nuova Classe A 2018 : Presentata oggi la nuova Classe A , il nuovo riferimento tra berline due volumi del segmento C. Dopo mesi di anteprime, teaser e foto rubate, anteprime degli interni, è stata finalmente Presentata quest’oggi la vettura. La nuova Classe A sarà ordinabile già da marzo, e arriverà in Italia a Primavera. Si preannunciano tante novità che faranno invecchiare immediatamente le concorrenti dirette e ridefiniranno i parametri e i riferimenti di ...

Presentata la nuova Suzuki : Stare fra i primi 5 in ogni Gp. Questo l'obiettivo del 2018 di Andrea Iannone, primo pilota della Suzuki. E' stata Presentata a Sepang, in Malesia, la nuova moto (denominato GSX-RR) con cui il pilota ...

MotoGP 2018 - Presentata la nuova Suzuki. Andrea Iannone : “Ho lavorato molto - miglioriamo l’anno scorso” : Oggi è stata presentata la nuova Suzuki per il Mondiale di MotoGP 2018. Giù i veli sulla moto della scuderia giapponese che cercherà un pronto riscatto dopo l’ultima deludente stagione. A Sepang è stata così svelata la GSX-RR che nei prossimi tre giorni girerà a Sepang nei primi test ufficiali. Andrea Iannone vuole subito rialzare la china: “La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di ...

MotoGP - Presentata la nuova Suzuki : la moto di Iannone e Rins per il 2018 : 10.15 Ecco le nuove moto Svelate le due moto di Iannone e Rins. 10.10 Rins: "Bene dal primo GP" "Sarà importante partire subito bene, lavorerò sodo da subito per farcela. L'inverno è stato molto corto.

Isernia " Auditorium Unità d'Italia - Presentata la nuova stagione teatrale : L'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynichy in apertura ha sottolineato la volontà di offrire ai cittadini 8 spettacoli concentrati nel fine settimana e, inoltre, 2 mattinè rivolte alle ...

Presentata nuova Yamaha 2018. Rossi è pronto - Vinales rinnova al 2020 : 13.56 Vinales: "Crescere dal primo all'ultimo GP" "Fino a metà stagione eravamo a 4 punti dal vertice, non mi preoccupa la competitività degli altri piloti. Dobbiamo pensare a noi cercando di ...

Presentata nuova Yamaha 2018. Valentino Rossi è pronto - Vinales rinnova fino al 2020 : ... "Quest'anno abbiamo tre obiettivi: lo sviluppo di nuove tecnologie per diversi prodotti, far conoscere il marchio Yamaha nel mondo ancora di più e sviluppare la moto". 12.00 Inizia la presentazione ...

Salone di Ginevra : alla kermesse elvetica verrà Presentata la Nuova Skoda Fabia : Dal 1999 sono state vendute nel mondo oltre 4 milioni di Fabia, facendo di questo modello una colonna portante della crescita del Brand. Dell'attuale terza generazione, sul mercato dal 2014, sono già ...

F1 - quando verrà Presentata la nuova Ferrari? La data e l'orario. Il programma e come vederla in Diretta Streaming : PRESENTAZIONE nuova FERRARI Giovedì 22 febbraio Orario da stabilire Diretta in Streaming sul profilo twitter della scuderia di Maranello CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA UNO ...

F1 - quando verrà Presentata la nuova Ferrari? La data e l’orario. Il programma e come vederla in Diretta Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...

MotoGP Ducati : Presentata la nuova Desmosedici GP 18. Dovizioso e Lorenzo puntano al titolo iridato : Dopo un 2017 concluso con la grande prestazione di Andrea Dovizioso , vice campione del mondo alle spalle del pilota Honda Marc Marquez e un Jorge Lorenzo apparso in recupero nel feeling con la sua ...

Nuova Ducati - Presentata la moto di Dovizioso e Lorenzo : obiettivo titolo mondiale [FOTO] : 1/11 ...

Mercedes Classe G - Presentata la nuova generazione : Dopo una serie di teaser ecco finalmente svelata, al Salone di Detroit, l'attesa nuova generazione della Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca ha sfruttato l'immagine di uno dei suoi modelli simbolo, nato nel 1979 e continuamente evoluto, lavorando al design in maniera apparentemente impercettibile. In realtà ogni singolo componente del progetto è stato aggiornato, portando la fuoristrada tedesca al top per tecnologia, prestazioni, ...

Presentata la nuova linea della metro di Torino. Delrio : 'Apriremo i cantieri per l'estate' : Tragedia sull'A21: si schianta contro un albero mentre viaggia per Torino Cronaca IL RETROSCENA. Nei rumori della notte maledetta la chiave per la tragedia in piazza Cronaca CRISI E LAVORO. Speranze ...