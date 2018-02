Pordenone esonera Colucci | ' eroe' S Siro

Pordenone - game over Colucci : il tecnico è stato esonerato : Ad un passo dall’impresa in Coppa Italia contro l’Inter, adesso l’esonero. Finisce l’avventura sulla panchina del Pordenone per il tecnico Leonardo Colucci, è arrivata anche l’ufficialità: “Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Colucci dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Gianni Migliorini dall’incarico di allenatore in seconda. Ai mister Colucci e Migliorini vanno i ...