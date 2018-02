trend-online

: Tokyo, economia positiva: ottavo rialzo Pil trimestrale consecutivo #giappone - MediasetTgcom24 : Tokyo, economia positiva: ottavo rialzo Pil trimestrale consecutivo #giappone - pier_molinengo : PIL Giappone rallenta ma continua a crescere - GDallAra : “Giappone, Pil positivo da 8 trimestri. Crescita 2017 +1,6%” titola il Sole 24 Ore ma cresce anche il turismo: nel… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) In termini di implicazioni per la politica monetaria, la Bank of Japan probabilmente continuerà a sostenere che l'economiase resta stabile in un contesto di forza per l'economia globale. Ci ...