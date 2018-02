Piazza Affari | in forte denaro Piquadro

Borse in altalena - ma Piazza Affari è la migliore : In primo luogo corre l'economia della zona euro, trascinata dalla Germania , +0,6% il Pil congiunturale tedesco nel quarto trimestre del 2017; +2,9% tendenziale, contro +3% atteso, . L'Italia limita ...

Borse europee in rally. A Piazza Affari FTSE Mib +1 - 81% : La Borsa USA aveva aperto le contrattazioni in rosso in scia alla lettura superiore alle attese dei numeri sull'inflazione , che ha aumentato i timori per una politica monetaria più aggressiva , ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna l'1 - 81% : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,81% a 22.433 punti.

BPER sulla strada dei guadagni a Piazza Affari : Teleborsa, - Procede con slancio la seduta di BPER che a Piazza Affari mostra un rialzo dell'1,41% scambiando a 4,6 euro per azione. BPER Leasing ha riportato nel 2017 volumi complessivi vicini alla ...

Vola a Piazza Affari Recordati : Brilla il gruppo farmaceutico , che passa di mano con un aumento del 5,00%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : in forte denaro IREN : Protagonista l' utility emiliana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,11%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IREN ...

A Piazza Affari corre Sogefi : Effervescente la società di componentistica per l'industria dell'auto , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%. L'andamento di Sogefi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

BPER sulla strada dei guadagni a Piazza Affari : Procede con slancio la seduta di BPER che a Piazza Affari mostra un rialzo dell'1,41% scambiando a 4,6 euro per azione. BPER Leasing ha riportato nel 2017 volumi complessivi vicini alla soglia dei 700 ...

Esprinet corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Partenza in rally per Esprinet che fa un balzo del 3,55%. Gli investitori festeggiano così i conti annunciati ieri 13 febbraio a mercati chiusi. Esprinet archivia il quarto trimestre con ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : a Piazza Affari occhi puntati sulle banche (14 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo. occhi puntati sui titoli bancari, che ieri hanno perso molto. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 03:53:00 GMT)

Piazza Affari va giù con le banche : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Si muove in modesto ribasso lo S&P-500 a Wall Street, evidenziando un ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con banche : Chiusura in ribasso per le principali piazze finanziarie europee, con Piazza Affari che si aggiudica la maglia nera, appesantita dalle forti vendite sul comparto bancario. E dopo un rimbalzo durato ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con banche : Chiusura in ribasso per le principali piazze finanziarie europee, con Piazza Affari che si aggiudica la maglia nera, appesantita dalle forti vendite sul comparto bancario. E dopo un rimbalzo durato ...

Le banche affossano Piazza Affari : Borse quasi tutte in rosso : Intanto il nuovo Governatore della Fed, Jerome Powell, nelle note per la sua cerimonia del giuramento, sostiene che "l'economia globale si sta riprendendo in modo forte per la prima volta in un ...