Petrolio | quotazioni non minacciate dallo shale oil Prezzo oil verso nuovo aumento?

Previsioni rublo 2018 - il prezzo del Petrolio sostiene le quotazioni della valuta russa : Rimangono tuttavia dubbi relativi all'economia interna, in lieve flessione nelle ultime rilevazioni, in grado di sostenere la formazione di un clima più teso in vista delle elezioni presidenziali. ...

Petrolio : quotazioni in rialzo sui mercati asiatici : Roma, 22 gen. (askanews) quotazioni in rialzo per il Petrolio sui mercati asiatici, in linea con la tensione sui mercati per lo shutdown del bilancio federale statunitense. Il Wti guadagna 14 ...