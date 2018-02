Pesaro | uomo scopre che il figlio è di un altro grazie a Facebook

Blastingnews

: Pesaro, da questa frase su Facebook scopre chi è il vero padre di suo figlio - Attualita3 : Pesaro, da questa frase su Facebook scopre chi è il vero padre di suo figlio - infoxresistere : Pesaro, da questa frase su Facebook scopre chi è il vero padre di suo figlio - maletaIt : Pesaro, scopre su Facebook che “suo” figlio in realtà è di un altro uomo -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Arriva dauna storia incredibile di padri e figli e veri genitori. A quanti uomini, anche per gioco, sarà capitato solo lontanamente di pensare che il proprio, in realtà, non fosse loro. Per un trentenne della città marchigiana quel terribile sospetto ha preso forma un giorno qualunque, quando qualcuno sugli ha fatto notare che la somiglianza colera praticamente inesistente. Ma la realtà supera spesso la fantasia.che ilè di unLa vicenda è stata raccontata da Il Resto del Carlino. Protagonista è un operaio di 30 anni, che da alcuni anni credeva di avere uncon la sua compagna. Un giorno, per caso, un, tramite, gli ha fatto notare che il bambino non gli somigliava per nulla e così al ragazzo è venuto il dubbio che potesse davvero non esseresuo quel bambino che aveva visto nascere ...