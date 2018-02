Per chi non lo sla | il video su youtube raggiunge 1 milione di visualizzazioni

Cinque mostre in chiusura da non Perdere : ... fino al 24 febbraio, ; l'altra di Elisa Morucci , giovane artista fiorentina le cui sculture sono in esposizione al Museo FirST , Fondazione Scienza e Tecnica, , si tratta di dieci opere realizzate ...

Londra : ScoPerti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? : Londra: Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? Era il 1957 quando fu trovato un oggetto “non identificato/Ufo” è custodito nel Museo delle Scienze a Londra dove ha suscitato molto interesse a molti ricercatori. Chiamato Silpho Saucer in molti suggeriscono che sia la “risposta all’incidente UFO di Roswell ” La storia del Misterioso UFO ...

Prese in 'ostaggio' una famiglia di Nardò : chiesto nuovo processo con rito abbreviato Per Alvise Miccoli : Una vicenda giudiziaria degna de 'il processo' di Kafka. Parliamo di Alvise Miccoli, arrestato a Nardò il 20 luglio del 2016, per aver preso in ostaggio la famiglia della ex compagna e dato fuoco al ...

“Ma chi è?”. Isola - c’era anche lui in studio - ma pochi l’hanno riconosciuto. È bastata un’inquadratura di pochissimi secondi Per scatenare la curiosità del pubblico : si tratta proprio del suo compagno : Isola dei Famosi, la quarta puntata debutta di martedì (il cambio era già stato annunciato settimane fa) e come sempre non delude gli spettatori. Una certezza: anche se spostata di 24 ore la puntata non comincia prima delle 21,45 e, come ogni settimana, sui social fioccano le lamentele. “Sono state due settimane burrascose – ha esordito Alessia Marcuzzi che poi archivia subito il ‘canna gate’ e le polemiche con Eva ...

Una grossa voragine si è aPerta a Roma - macchine sprofondate ma nessun ferito : Una grossa voragine si è aperta in strada alla Balduina a Roma. Sul posto si è recata la polizia locale per la viabilità e al momento non si segnalano feriti e la strada è chiusa al traffico. Alcune ...

Lautaro Martinez - il papà : 'Ha detto no al Real. L'Inter? SPeriamo la trattativa possa chiudersi' : Lautaro Martinez è già a febbraio il grande obiettivo del calciomercato dell'Inter. Per l'attaccante del Racing Avellaneda la dirigenza nerazzurra si sta muovendo da settimane, nel tentativo di ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : tutto facile Per l’Italia! Macedonia schiantata 92-33 : Prosegue a vele spiegate il cammino dell’ItalBasket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. La Nazionale di Marco Crespi ha letteralmente schiantato la Macedonia per 92-33, confermando le ottime impressioni lasciate dalla vittoriosa trasferta di sabato con la Svezia. Certo le balcaniche erano un’avversaria assai meno pericolosa, ma le azzurre hanno affrontato l’impegno con la stessa grinta, facendo il vuoto subito e ...

Maltempo Vesuvio - soccorsi i turisti : chiuso Per neve l’accesso al Gran Cono : Sono terminate le operazioni a quota mille sul Vesuvio dove un bus dell’Eav, con a bordo una trentina di turisti, è rimasto bloccato a causa della neve che si è riversata sulle strade. I turisti che nel primo pomeriggio hanno trovato ospitalità in un bar, sono stati tutti messi in salvo grazie all’intervento della Protezione Civile, Polizia di Stato e Municipale. Stefano Sticchi, titolare del bar che ha accolto i turisti, ha postato ...

In Italia boom di richieste Per diventare rider di Deliveroo : Roma, 14 feb. , askanews, Sono in cerca di un lavoro ben pagato e allo stesso tempo flessibile. Un lavoro per finanziare gli studi o più semplicemente per perseguire un hobby. Nelle 12 città Italiane ...

Intercettazioni - Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio : “Non devono mai essere rese pubbliche - pene Per chi lo fa” : Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina delle Intercettazioni con relativo bavaglio, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silvio Berlusconi rispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo le Intercettazioni saranno, di fatto, bandite e ...

Atalanta - GasPerini : "Giochiamoci le nostre chance" : Il tecnico in vista del match col Borussia Dortmund: "Non deve mancare la personalità, vediamo dove possiamo arrivare..."

Disney sarebbe in trattativa con altri due sviluppatori Per il franchise di Star Wars : Secondo alcune indiscrezioni Disney sarebbe in trattative con altri due sviluppatori per cedere le licenze di uno dei suoi franchise più grandi, stiamo parlando di Star Wars.Come riferisce Mynintendonews, Disney non sarebbe affatto soddisfatta del lavoro fatto da EA per quanto riguarda le iterazioni videoludiche di Star Wars, per cui sarebbe in trattative con altri due sviluppatori. Sempre che le indiscrezioni risultino fondate, si tratterebbe ...

“Nicolò e Marta…”. Uomini e Donne - prima la segnalazione poi lo scoop. E chi ha già saputo - non l’ha presa bene : cosa succederà dopo ‘il caso’ sollevato da Gianni SPerti in studio : A Uomini e Donne non si può mai stare tranquilli. Il colpo di scena, o meglio la segnalazione, è sempre dietro l’angolo. E stavolta è caduta nella rete una delle corteggiatrici preferite di Nicolò Brigante, il tronista che con Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro è in cerca dell’amore vero nel programma di Maria De Filippi. Ha subito un duro colpo Nicolò, siciliano di 23 anni. Probabilmente non si aspettava una ...