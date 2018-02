Paura a Roma | cede una strada a ridosso del cantiere | le auto finiscono inghiottite dalla

Roma - voragine alla Balduina - la strada inghiotte le auto/ Ultime notizie - Paura per alcuni operai sul posto : Roma, voragine alla Balduina, la strada inghiotte le auto: sei vetture finite sotto il livello del manto stradale, si teme possibile presenza di alcuni operai.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:31:00 GMT)

Roma - voragine in strada alla Balduina : evacuati due palazzi. I residenti : "Paura che crolli tutto" : Paura alla Balduina: una strada è crollata in gran parte per alcuni lavori. Auto inghiottite nella maxi-voragine. La zona è andata subito in tilt. Sul posto vigili del fuoco e agenti...

Roma sprofonda - Paura a Balduina : crolla una strada - decine di auto precipitano nel vuoto [FOTO] : 1/9 ...

Grande Paura a Roma - si apre una grossa voragine in strada : le auto precipitano nel vuoto [GALLERY] : 1/9 ...

Paura a Roma - auto risucchiate da una voragine : Dalle 18 circa due squadre del Comando dei vigili del fuoco stanno intervenendo, a Roma, in via Livio Andronico per una voragine stradale a seguito del cedimento del costone di una parte della strada. ...

Roma - Balduina : voragine inghiotte sei auto - nessun ferito ma tanta Paura : E’ successo nel pomeriggio in via Livio Andronico. Sembra che anche alcune persone abbiano rischiato di cadere all’interno: in particolare c’è stata ansia per alcuni manovali che erano sul posto quando è crollato l’asfalto sotto i loro piedi

Roma - Balduina : voragine inghiotte alcune auto - Paura per operai al lavoro : E’ successo nel pomeriggio in via Livio Andronico. Sembra che anche alcune persone abbiano rischiato di cadere all’interno: in particolare si cercano alcuni manovali che erano sul posto quando è crollato l’asfalto sotto i loro piedi

Anziana automobilista contromano : caos e Paura sulla circonvallazione : BRINDISI - Traffico e clacson impazziti poco prima di mezzogiorno sulla circonvallazione di Brindisi, corsia nord. Il problema, con alto livello di rischio, è stato creato da una Anziana automobilista ...

Roma : Paura a Trastevere per le figlie di Giacobbo : Arriva ancora una volta un'aggressione a scopo di furto nella capitale nel quartiere di Trastevere. Per l'ennesima volta ad essere presa di mira sono delle ragazze, ma questa volta le malcapitate sono le tre figlie del conduttore Rai Antonio Giacobbo. A raccontare la vicenda e denunciare l'accaduto è proprio il conduttore del programma Voyager. Le tre sorelle avrebbero approfittato per fare una passeggiata notturna nel bellissimo quartiere di ...

Paura a Roma - crolla l’intonaco dal muro liceo : alunna sfiorata : Momenti di Paura ieri nel liceo Romano “Lucio Anneo Seneca”, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si e’ staccato parte dell’intonaco dal muro esterno della scuola (adiacente al campetto sportivo) che ha sfiorato una alunna che si trovava li’ assieme ad altri compagni di classe. Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e si sono riuniti in assemblea per discutere delle condizioni della struttura ...

Roma - Paura al liceo : crolla intonaco della scuola e sfiora un'alunna : Momenti di paura ieri nel liceo Romano 'Lucio Anneo Seneca', in via Albergotti, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si è staccato parte dell'intonaco dal muro esterno della scuola , ...

Roma - Paura all'alba per Bruno Peres : ... decisivo Under, i giallorossi tornano a vincere , Video Gol, Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo ...

Inter-Roma finisce 1-1 - Spalletti : 'Paura di sbagliare' : Roma, 22 gen. (askanews) finisce 1-1 la sfida del Meazza tra Inter e Roma nel secondo posticipo della 21esima giornata di serie A. La squadra di Di Francesco chiude in vantaggio nel primo tempo grazie ...

Roma - Di Francesco : 'Via la Paura - serve il coraggio' : 'In questo momento ci vuole coraggio e non paura, a Roma certe cose bisogna affrontarle'. A cominciare dallo scontro diretto di domenica sera a San Siro: Di Francesco, almeno a sentirlo parlare ...