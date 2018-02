Pattinaggio artistico | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | comandano i cinesi Sui

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sui/Han incantano - Della Monica/Guarise : record italiano!!! Marchei-Hotarek per regalare emozioni nelle coppie d’artistico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima parte Della gare, si muovono i primi passi Della corsa verso le medaglie. Si preannuncia una nottata davvero intensa, appassionante e avvincente. Sfida a tre tra Savchenko/Massot, Tarasova/Morozov e Sui/Han. Germania, atleti olimpici Della Cina e Russia si dovrebbero giocare il podio. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marchei-Hotarek per regalare emozioni nelle coppie d’artistico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima parte della gare, si muovono i primi passi della corsa verso le medaglie. Si preannuncia una nottata davvero intensa, appassionante e avvincente. Sfida a tre tra Savchenko/Massot, Tarasova/Morozov e Sui/Han. Germania, atleti olimpici della Cina e Russia si dovrebbero giocare il podio. ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte al via lo short delle coppie di artistico. Della Monica-Guarise e Marchei-Hotarek pronti a brillare : Archiviata la pratica del Team Event, chiusa dalla squadra italiana al quarto posto, gli atleti azzurri di Pattinaggio artistico sono pronti scendere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per le competizioni di specialità dei XXIII Giochi Olimpici Invernali. La prima gara sarà quella delle coppie di artistico, dove i colori azzurri saranno rappresentati da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari dello short program delle coppie (mercoledì 14 febbraio). Per l’Italia Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. START LIST short program coppie (ORE 02:00) Sottrarre ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (mercoledì 14 febbraio). In gara le due coppie italiane : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : sfida a tre per il titolo delle coppie - azzurri da top 10. Aliona Savchenko per la storia : Dopo l’assegnazione delle medaglie nel team event, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 proseguirà domani con il programma corto delle coppie d’artistico, prima delle gare “tradizionali” in calendario. Alla vigilia della rassegna a cinque cerchi, i favori del pronostico sembravano dover pendere dalla parte di Aliona Savchenko e Bruno Massot, i due atleti che rappresentano la ...

Pattinaggio artistico - Sofia Trophy 2017 : Micol Cristini e Maurizio Zandron mattatori in Bulgaria : Non solo Olimpiadi. Lo scorso weekend l’impianto Winter Sport Palace ha ospitato il Sofia Trophy 2018, rassegna internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla terza edizione. I mattatori della competizione sono stati senza dubbio Micol Cristini e Maurizio Zandron, atleti di punta della società Icelab di Bergamo. Nell’individuale femminile Cristini si è imposta in rimonta sulle altre concorrenti realizzando un buon programma ...

Pattinaggio artistico - Dragon Trophy 2018 : Lubiana si tinge d’azzurro - Anna Memomola conquista il primo podio da Senior : Piccoli azzurri crescono. Proprio nei giorni in cui le stelle del Pattinaggio artistico sono impegnate nelle importantissime Olimpiadi di Pyeongchang 2018, una piccola rappresentanza tricolore ha registrato un ottimo successo lo scorso weekend a Lubiana (Slovenia), dove all’interno della Hala Tivoli si è svolto il Dragon Trophy 2018, competizione annuale dedicata alla specialità del singolo categoria Junior e Senior. Per quanto riguarda la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia ai piedi del podio nel Team Event. Ma la vera vittoria è lo spirito di squadra : La squadra italiana di Pattinaggio artistico ha concluso il Team Event delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in quarta posizione alle spalle di Canada, Atleti Olimpici Della Russia e America. il piazzamento è lo stesso raggiunto a Sochi quattro anni fa. A differenza di quanto successo in Russia però, in questa occasione abbiamo visto un gioco e una tattica di squadra. Da vera squadra. Possiamo già dirlo: Matteo Rizzo, a prescindere da ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Non sono Wonder Woman - posso sbagliare. Ho energie positive” : Carolina Kostner non è riuscita nell’impresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante doveva trascinare la squadra verso una difficilissima medaglia nel team event ma purtroppo ha commesso degli errori nel corso del suo programma libero che l’hanno relegata al quarto posto. Una prova sottotono da parte dell’altoatesina che avrà però la possibilità di andare a caccia del podio nella prova ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i risultati di lunedì 12 febbraio e la classifica finale della prova a squadre. Italia quarta - oro al Canada : classifica FREE SKATING MASCHILE Pl. Name Nation Points SP FS 1 CHAN Patrick CAN 179.75 1 2 KOLYADA Mikhail OAR 173.57 2 3 RIPPON Adam USA 172.98 3 4 RIZZO Matteo ITA 156.11 4 5 TANAKA Keiji JPN 148.36 5 classifica FREE SKATING FEMMINILE Pl. Name Nation Points SP FS 1 ZAGITOVA Alina OAR 158.08 1 2 NAGASU Mirai USA 137.53 2 3 DALEMAN ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - Italia quarta nel team eventi di Pattinaggio artistico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...