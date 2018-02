' Parata Trump costerebbe 10-30 mld dlr'

Una Parata militare a Washington? Trump sfida l'ultimo tabù : New York - Circolano già voci sulla data. Potrebbe cadere nel Memorial Day il 28 maggio. Oppure nel Giorno dell'Indipendenza il 4 luglio. E che dire del Veterans Day, giornata dedicata ai Veterani l'...

L'ultima sParata di Trump : "Non voglio profughi da quei cessi di Paesi" : E' il presidente degli eccessi, per usare un eufemismo. Donald Trump fa ancora discutere, dopo che nel corso di un incontro con alcuni membri del Congresso nello Studio Ovale, a chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di...