: Pamela, c'è un quarto indagato, accertamenti irripetibili. Legale, rilievi palmari, plantari e verifica cellulare - Agenzia_Ansa : Pamela, c'è un quarto indagato, accertamenti irripetibili. Legale, rilievi palmari, plantari e verifica cellulare - Agenzia_Ansa : C'è un quarto indagato per l'omicidio di #Pamela - MediasetTgcom24 : Omicidio Pamela, spunta un quarto indagato: un altro nigeriano #pamela -

Ha un atteggiamento "" ilnell'inchiesta per la morte diMastropietro,a differena di Desmond Lucky e Lucky Awelima, che si trovano in carcere. Si tratta di un nigeriano,40enne che finora è stato considerato più un testimone che altro ed ètecnicamente per consentire accertamenti tecnici irripetibili. Il suo ruolo però sembra marginale, tanto che le stesse fonti investigative ammettono che non sono emersi nuovi elementi rispetto a ieri.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)