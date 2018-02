PAMELA MASTROPIETRO Il criminologo | quella violenza ' rituale' non va d' accordo con la

Omicidio di PAMELA MASTROPIETRO - pugnalata quando era viva : Macerata, 13 febbraio 2018 - Pamela Mastropietro era viva quando è stata aggredita con due coltellate al fegato e un colpo alla testa . È quanto rivelano le prime conclusioni della perizia medico-...

PAMELA MASTROPIETRO - Vittorio Feltri : 'Perdio - diteci perché i nigeriani l'hanno uccisa'. Il mostruoso sospetto : La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle ...

Omicidio #Pamela Mastropietro: oggi alle 14.00 è prevista l'udienza per il fermo di altri 2 nigeriani, intanto dall'autopsia del corpo della povera ragazza è emerso che sarebbero state fatali 2 coltellate al fegato ed un colpo alla testa. Dopo l'ipotesi del medico legale di qualche giorno fa, oggi arriva la conferma della ragionevole causa di morte violenta. I Ris tornano sulla scena Ieri, 12 febbraio 2018, i carabinieri dei Ris, sono tornati sulla scena

PAMELA MASTROPIETRO - interrogatori fermati slittano. Avvocato Awelima : “Si avvarrà della facolta di non rispondere” : Slittano a domani gli interrogatori dei due cittadini nigeriani fermati il 10 febbraio per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati trovati in due trolley a Macerata. Desmond Lucky e Lucky Awelima (nella foto) saranno interrogati domani mattina dal gip. Il rinvio, secondo dall’Ansa, sarebbe legato a impedimenti dei magistrati o degli avvocati. I due sono accusati di concorso in omicidio, vilipendio, soppressione, ...

Quello di #Pamela Mastropietro potrebbe essere solo il primo caso di omicidio da parte di una probabile #mafia nigeriana, ha detto il criminologo #alessandro meluzzi, che ha parlato del rischio che l'Italia sta correndo in questo momento. Pamela senza un cuore Alessandro Meluzzi, criminologo, psichiatra e chirurgo, ha voluto parlare di quanto accaduto alla giovanissima Pamela Mastropietro, la 18enne morta ammazzata e fatta a pezzi

PAMELA MASTROPIETRO - Alessandro Meluzzi : 'Perché il suo cuore potrebbe essere stato mangiato' : 'La mafia nigeriana , a uccidere Pamela è stata la più spietata mafia al mondo. E le sue sette adesso stanno colonizzando l'Italia e rubando il business alle mafie tradizionali'. Alessandro Meluzzi , chirurgo, psichiatra, criminologo, analizza il terrificante omicidio di ...

Due coltellate al fegato e un colpo alla testa così il branco ha ucciso PAMELA Mastropietro : Pamela Mastropietro è stata uccisa da con due coltellate al fegato e un colpo alla testa da un gruppo di persone. E' quanto è emerso dall'autopsia. In seguito il cadavere è stato smembrato in modo ...

Delitto PAMELA Mastropietro/ Ultime notizie : Asia Argento twitta : "Basta abuso sul corpo di PAMELA" : Pamela Mastropietro, Ultime notizie sull'omicidio di Macerata: indagato un quarto uomo nigeriano, la ricostruzione degli ultimi attimi di vita della ragazza(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:53:00 GMT)

PAMELA MASTROPIETRO - c’è un quarto nigeriano indagato. Ris in casa di Oseghale per “accertamenti irripetibili” : C’è un quarto indagato nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa e poi fatta a pezzi il cui corpo è stato trovato in due trolley il 31 gennaio scorso a Macerata. Riguardano anche lui, cittadino nigeriano, (oltre ai tre connazionali già fermati), accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Macerata per le ipotesi di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. L’uomo ...

