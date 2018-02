Palazzo in fiamme a Milano | un tredicenne in condizioni disperate 

Palazzo di 13 piani in fiamme a Milano : gravissimo un bambino : Un incendio è divampato ai piani di alti di un Palazzo di via Cogne a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con parecchi mezzi. La palazzina, piena di fumo, è stata evacuata. Una ...

Milano - Palazzo in fiamme.Grave un bimbo : 14.20 Un incendio è divampato in un palazzo di 13 piani, a Milano, nella zona di Quarto Oggiaro. Almeno 8 persone sono rimaste intossicate. Un bambino di 10 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno evacuato lo stabile.

Rogo in un Palazzo di 13 piani Foto|Video Tre salvati dalle fiamme - uno grave Live : Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano di via Cogne, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Evacuato l’intero stabile.

Guasto elettrico - fiamme nel Palazzo : due donne restano intossicate a Castellammare : Castellammare. Panico nel quartiere 'Acqua della Madonna', Guasto al sistema elettrico provoca incendio in un palazzo di via Brin: due donne intossicate. Poco dopo le 13 uno stabile di via Brin, nel ...

Pompiere eroe "prende al volo" una bambina gettata dalla madre dalla finestra di un Palazzo in fiamme : Durante un incendio divampato in un palazzo in Georgia, un Pompiere è riuscito a mettere in salvo una bambina prendendola al volo dopo che era stata gettata da una donna intenta a scendere la scala di legno utilizzata per far evacuare gli abitanti dallo stabile.Dopo il volo la piccola, visibilmente spaventata, si è stretta in lacrime tra le braccia del Pompiere-eroe che l'ha afferrata coprendole il viso dai lapilli di cenere.Il ...

INCENDIO A NEW YORK/ Video - Palazzo in fiamme nel Bronx - 12 feriti : centinaia di pompieri in azione : INCENDIO a New YORK: un palazzo è andato in fiamme nel Bronx, circa 150 vigili del fuoco stanno cercando di avere la meglio sul fuoco divampato all'alba di questa mattina(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Incendio a New York - in fiamme un Palazzo : "Ci sono molti feriti" : Incendio a New York, in fiamme un palazzo: "Ci sono molti feriti" Bronx: FDNY is at 1547 Commonweath Ave for a 4 alarm fire that started in a furniture store, multiple injuries...