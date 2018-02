ilfattoquotidiano

: Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali… - fattoquotidiano : Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali… - BrunoNasco : Oxfam, “persi in tre giorni 1.200 donatori. Il capo missione ad Haiti aveva lasciato un’altra ong per accuse simili… - Lellasilvi : RT @fattoquotidiano: Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali… htt… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travoltoe altre organizzazioni internazionali comincia a pesare sulle casse della ong con sede a Londra. In soli tre, da sabato a lunedì, 1.270 persone hanno deciso di cancellare le loro donazioni mensili, scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph. Se si considera che un privato in Gran Bretagna dona in media circa 9,48 sterline, per la ong si tratta di una perdita di 12.039 sterline l’anno, 144.468 al mese, pari a oltre 162mila euro. Intanto l’attrice britannica Minnie Driver ha deciso di non essere più testimonial dell’organizzazione e la ministra britannica per la Cooperazione allo Sviluppo, Penny Mordaunt, ha ribadito il rischio di un taglio ai fondi. E sul Times emergono nuove accuse: la ongassunto il suo (ex) alto funzionario belga Roland van Hauwermeiren, al centro delle ...