Madrid in rimonta, Liverpool in scioltezza. I 'blancos' battono 3-1 il Paris Saint Germain al 'Bernabeu' ma soffrendo. Si deciderà tutto al Parco dei Principi il 6 marzo.Il 5-0 deiin casa del Porto chiude già i conti. A Madrid, i blancos soffrono l'intraprendenza del Psg che passa al 33' con Rabiot.Prima del riposo,rigore generoso concesso da Rocchi, Cristiano Ronaldo pareggia (45').Nel finale sorpasso con rimpallo vincente di CR7 (83') e sinistro di Marcelo (86'). Per il Liverpool tre gol di Mané, poi Salah e Firmino.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)