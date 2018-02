Medici senza frontiere dice di avere registrato 24 casi di molestie e abusi sessuali al suo interno nel cOrso del 2017 : L’organizzazione internazionale Medici senza frontiere ha detto oggi di avere registrato al suo interno 24 casi di molestie e abusi sessuali nel corso del 2017. L’autodenuncia è stata diffusa dopo che qualche giorno fa alcune inchieste giornalistiche avevano parlato di The post Medici senza frontiere dice di avere registrato 24 casi di molestie e abusi sessuali al suo interno nel corso del 2017 appeared first on Il Post.

Primo piano di un atomo : lo scatto vincitore del concOrso fotografico dedicato alla scienza : 'L'idea di poter vedere un singolo atomo ad occhio nudo - ha dichiarato Nadliger - mi ha colpito come un ponte meravigliosamente diretto e viscerale tra il mondo quantico minuscolo e la nostra realtà ...

Scandalo Oxfam - Medici senza frontiere : “L’anno scOrso 24 casi di abusi e molestie nelle nostre strutture. 19 licenziati” : Dopo lo Scandalo sessuale che ha coinvolto Oxfam, altre ong scelgono la strada della trasparenza e “autodenunciano” casi di molestie e abusi avvenuti nelle loro strutture. In particolare Medici senza frontiere ha reso noto che nel 2017 il quartier generale dell’organizzazione ha ricevuto 146 denunce o segnalazioni molte delle quali riguardanti abusi di potere, discriminazioni, molestie e altre forme di comportamenti inappropriati. ...

Cosa insegneranno mai a Yale a chi frequenta il cOrso sulla felicità - per la cronaca : il più seguito nella storia dell'Ateneo - ? : 'Parto dal funzionamento del cervello svelando le tecniche di comportamento che secondo la scienza aiutano a fare scelte migliori e dunque a essere un po' più felici ', ha spiegato l'insegnante. Un ...

Traghetto urta banchina nel porto di Genova : danni in cOrso di valutazione : “C’è stato probabilmente un errore durante la manovra di attracco, per cui il Traghetto ha leggermente urato la banchina. A prima vista il danno a ponte Colombo non sembra grave ma è in corso di valutazione. Abbiamo chiamato i sommozzatori che presenteranno una relazione”. Edoardo Monzani, amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la societa’ che gestisce i terminal traghetti e crociere del porto di Genova, ...

Sondaggi elezioni - rimbOrsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...

Vita da cani da concOrso : Foto teatrali dal più importante concorso di bellezza canino degli Stati Uniti

Vive in casa con 34 gatti - arriva il soccOrso animali. I vicini : "Odori insopportabili" : Prato, 14 febbraio 2018 - Viveva in una situazione di estremo degrado . Protagonista un'anziana signora prates e che ospitava nella sua abitazione, una casa popolare a Tobbiana , ben 34 gatti. I ...

Smog - la Germania studia mezzi pubblici gratis. Mentre Roma ripropone la “strategia” dell’anno scOrso : Da un lato un piano ambizioso – e molto costoso – che prevede di rendere gratuiti i mezzi pubblici nelle città industriali. Dall’altro la riproposizione di una strategia approvata tre mesi fa e ancora priva di molti decreti attuativi. Sono le risposte della Germania e dell’Italia alla Commissione Ue, che a gennaio ha convocato entrambi i Paesi (insieme a Francia, Spagna e Regno Unito) contestando l’eccessivo ...

Al via il rimbOrso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco a Milano - posticipato a nuova data : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco è avviato. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto tenersi al Fabrique di Milano il 29 marzo, è rimandato da data da decidere. Coloro che hanno già acquistato i biglietti per il live possono richiedere il rimborso della somma spesa entro il 10 aprile e secondo le modalità previste dal regolamento. Gli utenti che hanno acquistato il biglietto con Vivaticket possono chiedere il rimborso ...

Piacenza - docente colpita da un alunno di prima media finisce al pronto soccOrso : Ha colpito più volte al braccio la sua professaressa. Talmente forte che al pronto soccorso le hanno prescritto sette giorni di prognosi. Per questo motivo un ragazzino è stato sospeso con obbligo di frequenza da una scuola della provincia di Piacenza. L’istituto scolastico ha presentato una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali. L’episodio – riportato dal quotidiano Libertà – risale a qualche ...

